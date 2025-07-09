"Una fábula de estos tiempos convulsionados": la arriesgada (y exitosa) apuesta detrás del Superman de James Gunn

Hace varios años que la industria del cine de superhéroes entró en un notorio declive. Una realidad que no solo se ve reflejada en las valoraciones de la prensa especializada, sino también en la disminución en las recaudaciones generadas por sus películas en las diversas salas del mundo.

Lo anterior, mucho más acentuado en el caso de DC Comics, la competencia directa del gigante de Marvel y que todavía no ha logrado reconfigurar -y cohesionar- su universo de personajes. En esto, el caso de “Aquaman” resulta ilustrativo: mientras que la primera entrega del 2018 logró USD mil 148 millones, su secuela del 2023 apenas llegó a los USD 439 mil 400 millones.

Es en ese contexto que la contratación del cineasta James Gunn (reconocido por materializar la exitosa trilogía de “Guardianes de la Galaxia“) como el codirector de DC Studios generó una serie de expectativas en el medio. Apuesta que se duplicó al conocerse que su debut tras el lente sería nada menos que con “Superman”, acaso el superhéroe más instalado en la memoria popular colectiva.

Y aunque su rodaje generó bastante escepticismo -con la salida de Henry Cavill del protagónico y la incorporación de David Corenswet como el nuevo kryptoniano-, las críticas preliminares apuntan a que Gunn, reconocido por sostener un estilo fresco y arriesgado, habría logrado revertir la mala racha de DC.

“‘Superman’ es uno de los estrenos más esperados del año ya que tiene un gran fandom y una gran trayectoria como personaje“, aterrizó Dominga Morales, comunicadora audiovisual, guionista y crítica de cine, sobre la cinta que llega a los cines chilenos este jueves 10 de julio. “La pregunta es si iba a lograr cumplir las expectativas tanto de los fanáticos como del público nuevo que recién se viene integrando a conocerlo. Y la verdad es que, a mi criterio, y en general el de la crítica, fue bastante positivo”.

“Es una película en la que se pasa muy bien. Además, se acerca bastante a lo que es el cómic y al superhéroe clásico con valores bondadosos. Es entretenida, luminosa, y James Gunn logra darle la energía, el impulso que necesitaba DC Comics para revivir el universo cinematográfico de la franquicia”, concluyó la especialista.

Esto, en una visión basada en varias aristas que dotan al filme de una identidad que la diferencia de otros live actions de historietas. “Ocurre que Marvel, que es el estudio que está dominando la cartelera desde hace años en lo que respecta a estrenos de superhéroes, tanto en taquilla como en popularidad, ha sufrido una especie de fatiga en muchos de los espectadores, tanto fanáticos como críticos, porque ya se empiezan a ver los hilos“, contextualizó el periodista y crítico de cine, Nicolás J. Vogt.

“Ya se siente la ‘fórmula Marvel’, que puede tener uno que otro buen ejemplo en su reciente filmografía o representación de personajes del cómic en pantalla grande, pero lamentablemente ya se ven todas las decisiones burocráticas que llevan a eso”, sumó. “Entonces, cuando se estrena ‘Superman’, no solo llega como un aire fresco para DC, que también estaba sufriendo sus propios problemas en el universo y que llegaron hasta ‘The Flash‘, ‘Blue Beetle‘ y ‘Aquaman 2’, lo que prácticamente no encaminó a nada. Ahora, con ‘Batman‘ de Robert Pattinson y esta de ‘Superman’, se empieza a generar una especie de puntapié para una nueva saga de películas interconectadas“.

El factor James Gunn

En general, la mayoría de los especialistas coinciden en que la dirección de Gunn es una parte fundamental en el éxito que se prevé para el filme. “La interconexión, que no le estaba funcionando a Marvel, sí tuvo ciertos destellos, entre los cuales destacan mucho las películas de ‘Guardianes de la Galaxia’, cuyas películas y un cortometraje de navidad fueron dirigidos por Gunn, un director que venía de cine independiente, incluso de muy bajo presupuesto en sus inicios. Y en esa versatilidad muy cómica, apelando a un humor ácido, con mucho cariño por la música punk rock, empieza a desarrollar una autoría que termina encantando a Marvel“, analizó J. Vogt.

“La popularidad que alcanzaron estas cintas y la solidez que demostraron tanto en crítica como en taquilla para personajes que prácticamente nadie conocía, le dieron la confianza de DC Comics para que hiciera una nueva versión de ‘El Escuadrón Suicida‘ que, de manera similar a ‘Guardianes de la Galaxia’, representa una adaptación de personajes muy poco conocidos del universo DC“, agregó el crítico.

Por eso, enfatizó en que “hay que entender lo interesante que es este cruce que se genera no tan solo en la idea de cómo un autor que se desarrolla muy bien en Marvel ahora dirige el universo DC y, a la vez, el puntapié de este, que es una nueva entrega de ‘Superman’, el superhéroe por definición y probablemente el más conocido en todo el mundo. Cómo un cineasta que estaba haciendo su carrera autoral superheroística con personajes que prácticamente nadie conocía, ahora toma el más reconocido de los cómics y del lore de los superhéroes para darle una vuelta“.

Apuesta que, para la crítica de cine y series, Sol Márquez, funcionó a la perfección: “James Gunn nos demostró a quienes estábamos escépticas y escépticos tanto frente al reinicio de la saga como al cambio del actor de ‘Superman’ y del resto del elenco que estábamos muy equivocados y equivocadas. Lo interesante, además, es que esta sea la primera película de la nueva saga de DC. Sienta un precedente súper positivo porque vamos a salir de estas historias más oscuras. Yo sé que hay muchos fanáticos de Zack Snyder, pero sus películas son muy oscuras, muy largas, y en algunos casos bastante fallidas“.

“Por el estado en que está el mundo en este momento, poder ver a un personaje como Superman, que es un extraterrestre, en toda su dimensión humana, y tratando y eligiendo ser la mejor versión posible de un ser humano, es súper inspirador. Esta película, y es algo que el mismo Gunn ha mencionado, es bastante política, como son los cómics. Y hay un intento de hacer un muy buen entretenimiento, porque son películas para pasarlo bien, pero con ciertas capas. Sin que se transforme en algo compleja o agotador”, reflexionó la crítica.

Una postura que igualmente apela a los orígenes del personaje. “Es muy interesante que reinicie la historia, pero construyendo sobre los cimientos pasados, y que sobre todo recupere esta idea de que Clark Kent es el personaje que arma ‘Superman’ pensando en cómo son los humanos. Y pese a que somos sumamente fallidos, él nos mira con muchísimo amor. Eso me pareció conmovedor”, valoró Márquez.

Posicionarse ante las contingencias

Otro aspecto que es valorado por los críticos locales es, precisamente, la valentía con que el director incluye una serie de guiños a los conflictos bélicos que hoy movilizan al mundo. “Sin entrar en muchos detalles, es una película que, a diferencia de otras basadas en superhéroes, toma partido político, alegóricamente hablando, con conflictos de ocupación territorial que recientemente han ocurrido en el mundo, como es el caso de la ocupación de Israel en Palestina y la de Rusia en Ucrania”, precisó J. Vogt.

“Obviamente no aluden a Rusia o a Israel, pero tanto en las figuras de sus mandatarios, con tintes dictatoriales y la forma en que apoyan genocidios, y también en la manera en que Superman se involucra en estos conflictos, se genera un debate mundial ante por qué un alienígena inmigrante se mete en conflictos en los que nadie debería meterse. Eso me parece algo muy valiente para desarrollar en un filme, sobre todo porque es una película sumamente comercial”, sumó el crítico.

“Habla sobre la bondad, la hermandad y lo mucho que nos cuesta estar unidos y confiar en el poder del bien. Por muy ilusamente benigno que pueda sonar, apunta a cómo en estos tiempos de caos y de mucha apatía necesitamos eso, los valores de Superman que estuvieron presentes desde el día uno en los cómics. Esto, a la vez que vemos un Superman que toma partido. No es un héroe amarillo, si se le quiere ver así. Y al ser así, se ramifican una serie de complejidades en la película“, añadió.

Visión que es compartida por Márquez: “Me gustó que una película full de entretenimiento nos pueda transmitir ese espíritu de ser fuertemente política sin ser obvia en su mensaje. Es una cinta que apuesta al poder de las imágenes y donde vemos situaciones o lugares que nos evocan, que nos recuerdan, incluso que nos gatillan realidades que conocemos, que están ocurriendo en el mundo. Por eso, es muy interesante que la apuesta de Gunn tenga que ver con hablar de la humanidad de Superman, del hijo de Krypton, con el libre albedrío y la idea de que somos humanos en la medida que tomamos decisiones que cuidan tanto de nosotros como de las otras personas”.

“Mostrar la fragilidad de Superman y de Clark Kent, su vulnerabilidad, su torpeza -porque es un personaje muy torpe-, es una súper buena manera de invitarnos a conocer una faceta un poco olvidada en historias anteriores, porque se trata de un ser invencible, básicamente. Es esa mirada que James Gunn ha profundizado mucho más en sus entrevistas, la idea de lo extraño, del migrante, es súper potente, pero no busca ser proclamativa o darnos una lección. Y todo eso envuelto, además, en una historia que es sólo de dos horas y diez minutos, que no se siente larga, que es muy entretenida, que tiene muy buenos efectos visuales, que es mucho más colorida que las películas que hemos visto antes. Una gran combinación”, cerró la también periodista.