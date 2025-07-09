Vallejo regresa a La Moneda: descarta sumarse al comando de Jara y realiza primera vocería de contingencia

Por más de seis meses la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se mantuvo fuera de la primera línea ministerial ejerciendo su derecho a pre y postnatal. En el intertanto, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, ocupó su cargo desde el 23 de diciembre del 2024 en un remplazo bien evaluado por el Ejecutivo, sin embargo, a eso de las 09:00 horas de la mañana de este miércoles Vallejo retornó formalmente a sus labores.

A su llegada al Palacio de La Moneda, la secretaria de Estado entregó una breve declaración a los medios que esperaban captar su retorno. “Como me comprometí con el Presidente estoy de vuelta con harta energía la verdad, con harta convicción, pasé seis meses entre el prenatal y el postnatal disfrutando mucho de ese derecho y de ese proceso con mi bebé, pero también observando desde mi hogar los avances del gobierno y todo lo que se pudo lograr que parecía imposible, que gracias al trabajo colectivo de los equipos, con el liderazgo del Presidente, se pudieron cumplir para con el país- Entre esos, obviamente la reforma previsional, la deuda histórica, la creación del Ministerio de Seguridad Publica”, relevó.

En el punto de prensa se le consultó, además, sobre la posibilidad de que abandone su cargo para sumarse al comando de la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara, con la que comparte militancia en el Partido Comunista. “No me voy a ninguna parte. (…) Mi tarea ahora es seguir siendo vocera de Gobierno”, respondió la secretaria de Estado.

“¿Hasta el último día?”, se le contra preguntó. “Es que eso siempre lo define el Presidente”, insistió Vallejo.

Esta inquietud también fue atendida por el Presidente Gabriel Boric ante la prensa. “Estoy muy contento con que vuelva la ministra Vallejo, ella ha señalado que está con la disponibilidad, eso se va viendo en el camino. Ahora la noticia es que Camila vuelve y está en principio hasta el final del gobierno y si después pasa otra cosa, bueno, será”, declaró.

Cabe destacar que la candidata presidencial de oficialismo, Jeannette Jara, está en plena definición del comando que la acompañará hasta la primera vuelta en noviembre, por dicha razón se ha especulado respecto a la posibilidad de incluir a los ministros comunistas que integran el gabinete.

Al respecto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó que: “Mi deseo es el que ya he manifestado públicamente y que es el compromiso del partido. En tanto cuenten con la confianza del Presidente, todos quienes son sus colaboradores en la primera línea y en las tareas que tiene el Ejecutivo van a contribuir al máximo y ejercer hasta el último día las tareas de gobierno de la mejor forma posible”.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, quién se desempeñó como vocera del comando en etapa primarias, respaldó también la decisión de Vallejo. “La ministra Vallejo ha sido clara: vuelve con convicción a su rol en el Gobierno, tal como lo acordó con el Presidente. No se va ‘al comando’, porque su permanencia —como ella misma dijo— la define el Presidente. Por cierto, la candidata Jeannette Jara definirá a su equipo político y comunicacional, cuando corresponda, pero lo importante ahora es que el Gobierno siga funcionando con fuerza, y que cada quien cumpla su tarea con responsabilidad”, señaló.

Pasado el mediodía, Vallejo entregó su primera vocería luego de haber sostenido una reunión de traspaso con la ministra Etcheverry.

En el punto de prensa, descartó un cambio de criterio por los pronunciamientos en política exterior del Presidente Boric, abordó el nuevo informe de Contraloría, el retraso en la licitación del Tren Santiago-Valparaíso, la impugnación de los diputados oficialistas a la ley de permisos sectoriales, el enredo por la “instrucción” del Presidente a la FACh, la compra de la casa del Presidente en San Miguel y el debate sobre la multa a extranjeros que no voten.

En los próximos días, además, se reunirá con ministros y ministras de carteras claves. Todo mientras seguirá ejerciendo el derecho a la alimentación de su bebé.