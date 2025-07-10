Ante nuevo hallazgo de drogas en recinto militar de Colchane: oposición pide a Boric convocar al COSENA

Un nuevo caso de incautación de drogas protagonizado por las Fuerzas Armadas se destapó este jueves con el hallazgo de sustancias en un recinto militar de Colchane.

El hecho fue rápidamente abordado por la ministra de Defensa, Adriano Delpiano, quien detalló que este miércoles “se encontró botado, debajo de un container donde aloja gente, un termo que contendría ovoides”.

“Eso fue comunicado a la Fiscalía y la PDI que subió a Colchane para poder analizar qué sustancia es. En este momento no tenemos una plena confirmación, puede ser pasta base como podría ser cocaína”, precisó.

Delpiano además entregó información sobre un operativo que se realizó este jueves por parte del Ejército en toda la zona norte: “Se va hacer un operativo de fiscalización completa, a todos los lockers, a toda la situación y a todas las personas que estaban de turno, en ese lugar, se le va hacer el test de drogas”.

En cuanto a la investigación judicial que se llevará a cabo al respecto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que: “El Ejército tomó la decisión de que esos antecedentes sean derivados, pese a que es un recinto militar, al Ministerio Público”.

“La Fiscalía de Pozo Almonte es la que ha estado tomando decisiones”, dijo.

Desde el Parlamento, las reacciones no se hicieron esperar, principalmente porque el hecho se suma a lo ocurrido con cinco miembros de la Fuerza Aérea (FACh) acusados de traficar ketamina.

El diputado de la UDI, Felipe Donoso, señaló que “es imprescindible que el Presidente (Gabriel Boric) convoque al COSENA, porque esta situación de droga que está ocurriendo, que se ha descubierto por gestión incluso de las Fuerzas Armadas, es de extrema gravedad”.

“Tenemos que desmantelar toda acción que sea vinculada al narcotráfico en nuestras Fuerzas Armadas, en Carabineros, en Investigaciones y en Gendarmería. Somos un país que debe tener la capacidad de combatir el narcotráfico y que nuestras instituciones no sean permeables a este tipo de bandas de narcotráfico”, aseveró.

De esta manera, Donoso se sumó a la solicitud que ya estaba haciendo el militante de Renovación Nacional (RN) y presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, quien incluso ingresó un oficio en ese sentido este miércoles.

“El hallazgo de droga en una unidad militar en Colchane confirma la gravedad de lo que advertimos al solicitar la necesidad urgente de convocar del Consejo de Seguridad Nacional. La infiltración del crimen organizado en instituciones estratégicas del Estado no es solo un problema policial, es una amenaza directa a la seguridad nacional. Por eso, insistimos en la urgencia de una respuesta de alto nivel, coordinada y sin dilaciones. La convocatoria al COSENA debe ser inmediata”, expresó.

Por su lado, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, también mostró su preocupación pero, en cambio, enfatizó la importancia de que las autoridades militares colaboren para esclarecer lo ocurrido.

“El crimen organizado se apoya en la corrupción, en la impunidad y en un país como Chile, con 800 kilómetros de frontera con Bolivia y casi 200 con Perú esto es gravísimo. Dependemos de la probidad de las Fuerzas Armadas y la policía y si alguno de estos miembros contrabandean, trafican o contienen droga, estamos fritos”, estimó.

Así, llamó a “las comandancias en jefe a aplicar el máximo rigor de sus procedimientos y a las policías, colaborar con ellos”.