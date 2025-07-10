Axel Callís por liderazgo de Jara en encuestas: "Se está acercando cada vez más a la votación del Apruebo"

El doctor en Comunicación Política, sociólogo, académico de la Universidad Central y director estudios en Tú Influyes, Axel Callís, analizó los resultados de Data Influye que revelaron que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se posiciona como la favorita en primera vuelta con un 39% de las preferencias, por sobre José Antonio Kast (23%) y Evelyn Matthei (15%).

En conversación con Política en Vivo, el analista dijo no ver “ninguna anomalía” en dichos porcentajes. “Me llama la atención que crean que la centroizquierda, izquierda, no pesa un 40% en Chile (…). O sea, desde que yo vi los resultados de gobernadores dije se acabó el eje izquierda-derecha, se acabó. Claro, si uno lo mira con esa óptica me sorprende la gente que dice ‘pero cómo Jara puede llegar a 39%'”, sostuvo.

“Ella ganó un plebiscito y ha subido como la espuma. Está subiendo y como siempre uno dice, hay votación y espuma electoral, no sabemos todavía cuánto hay de espuma y cuánto hay de votos, porque subida hemos visto en los últimos años a Pamela Jiles, me acuerdo que una vez llegó a 30% y tanto, y yo mismo dije eso es espuma electoral, eso es fruto de los retiros y todo el cuento. Y después Jadue también subió”, ejemplificó.

En esa línea, recalcó que “primero, Jeannette Jara es la candidata única, o sea Marco Enríquez Ominami no marca nada. Y la derecha no es un 70% como muchos creen, Chile no es un 70%”. “Hay un fenómeno post plebiscitario de Jara que hay que ver si eso se confirma en el tiempo, porque pueden haber muchos electores que estén enamorados de ella en términos políticos o de preferencia electoral y ya hemos visto como Johannes Kaiser hace cinco, cuatro meses, subió también como espuma y en algunas encuestas llegó a 15, 18 puntos y después se derrumbó. Cuesta mucho mantener la vigencia actualmente y vamos a ver si es capaz Jeannette Jara de sostener la subida“, enfatizó.

“Lo que ella se está acercando cada vez más es a la votación del ‘Apruebo’ y yo no veo ninguna sorpresa en que ella esté en torno a eso en primer vuelta, o sea sería ‘lo normal'”, reiteró.

Respecto a que un factor sería el clivaje elite-pueblo, indicó que: “Los que ven y tienen ese clivaje están en el segmento más politizado del padrón. Hay cuatro millones de personas que sienten simpatía, no por Jeannette Jara propiamente tal, pero sí por personas que tienen el mérito de venir desde abajo y haber logrado ciertas cosas en la vida. Admirar, identificarse, proyectarse o valorar es completamente distinto a un clivaje de clase. El clivaje de clase es Marx, la conciencia de clase para sí, es por el solo hecho de pertenecer a la misma clase social del otro adhiero. Eso no se está dando, creo que hay mucho de lo primero”.

“Los que tienen conciencia de clase con Jeannette Jara ya están en el segmento y capaz que estén en el Partido Comunista, son los políticos. Hay una inmensa cantidad de gente que, admiran, valoran, se proyectan con ella y otros que podrían ser actores que sirven para decir ‘ah, esa persona me interpreta’. Ese ejercicio es completamente distinto. En el primero, puede haber una conciencia de clase, por lo tanto, un bien colectivo, en el segundo, se puede ser individualista y seguir admirando a Jeannette Jara”, cerró.