Diputados socialistas piden destitución de Johannes Kaiser ante el TC: "Incita al quiebre institucional"

La bancada del Partido Socialista (PS) ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la cesación en el cargo del diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser. Según los parlamentarios, las recientes declaraciones del abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL) constituyen una incitación a la ruptura del orden democrático, en contravención del artículo 60 de la Constitución.

Posterior al anuncio del requerimiento, el jefe de bancada del PS, Juan Santana, explicó que este recurso se basa en los dichos de Kaiser durante una entrevista televisiva, donde afirmó “apoyar un nuevo golpe de Estado con todas sus consecuencias”.

“No hay ninguna razón para que un parlamentario, menos quien aspira a conducir los destinos del país, vulnere de tal forma nuestra actual Constitución”, señaló Santana, agregando que “sus dichos son una incitación a un quiebre institucional”.

Santana anunció que además de dirigirse al TC, solicitó al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), “querellarse contra Johannes Kaiser por infringir la Ley de Seguridad del Estado”.

“Esa misma norma fue invocada en el caso de Héctor Llaitul, por el cual fue condenado a 15 años de presidio. Lo que pedimos es que se haga valer el respeto institucional y democrático que se debe con la Cámara de Diputados y Diputadas”, afirmó.

Bajo esa misma perspectiva, el diputado Leonardo Soto (PS) complementó que, a su juicio, Kaiser “naturaliza y normaliza” la posibilidad de un golpe de Estado, lo que encuadra directamente en la causal de cesación del cargo.

“No es un simple ciudadano ni un parlamentario más. Es el presidente de un partido con presencia nacional y recursos estatales, y desde esa posición valida públicamente un golpe de Estado (…). Es el momento de que el Tribunal Constitucional raye la cancha y active los mecanismos que la Constitución establece para defender la democracia de quienes no creen en ella”, declaró.

El requerimiento, firmado por toda la bancada socialista, incluye como prueba la entrevista televisiva, notas de prensa y una argumentación jurídica que invoca la supremacía constitucional y los límites a la libertad de expresión de las autoridades públicas.

Asimismo, el diputado Daniel Melo (PS) subrayó que “la democracia se defiende siempre, no solo cuando conviene”, y advirtió que las opiniones de Kaiser “transgreden los principios establecidos en la constitución”.

“En la medida que las posiciones se van extremando aún más hacia la extrema derecha, el derrotero es que lo que se sobrepasa es el límite de la convivencia democrática”, concluyó.