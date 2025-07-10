Hoy se inaugura la Gran Sala Sinfónica Nacional de la U. de Chile: Dominique Thomann proyecta una de las “mejores salas de Sudamérica”

Este jueves es la apertura oficial de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, que será el nuevo hogar del Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra casa de estudios (CEAC) y la primera sala de conciertos de Chile.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis la directora del CEAC, Dominique Thomann, afirmó que con la construcción del lugar se concreta “un sueño colectivo que lleva más de 84 años (…) que consiste en tener un espacio para la música, dedicado 100% desde su origen a lo que es el arte musical. Este espacio viene a ser ese resultado de muchas voluntades, de muchas personas que vieron un espacio y aportaron a poder concretar, a transformar esa necesidad”.

La directora del CEAC explicó que esta sala no está pensada como un teatro pues no cuenta con espacio para escenografía y eso la diferencia de un anfiteatro. “Lo que van a encontrar acá es una sala sinfónica que está estructurada de tal forma que el foco está en el música, en el escenario que está al medio y que está rodeado por butacas completamente, no existe ese fondo, técnicamente es otra forma de construcción, hecha para la acústica, 100% enfocada en la frecuencia sonora del lugar”, señaló

Para la construcción de este espacio se convocó al acústico argentino Gustavo Basso, que trabajó junto a Andrea Farina para darle la “especificidad a la sala de manera que tenga la frecuencia deseada (…) que es lo que uno esperaría de grandes salas en el mundo”, especificó Thomann, Máster en Gestión de Orquestas y Teatros.

Si bien la especialista comentó que los primeros meses seguramente van a ser de ajuste, buscando el sonido que quieren para la sala, “ya parte de un nivel de excelencia muy grande, por eso podemos decir que esta sala es y probablemente va a ser una de las mejores salas de Sudamérica”.

Tras la apertura oficial de hoy, la sala abrirá para el público los días 11 y 12 de julio con funciones de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la dirección del maestro invitado Maximiano Valdés, y al Coro Sinfónico Universidad de Chile, preparado por su director artístico Juan Pablo Villarroel.

El programa incluye la Obertura Festiva, del compositor chileno Juan Orrego Salas, y la Novena Sinfonía de Beethoven. En esta última, participarán como solistas Carolina García-Valentin, soprano; María Luisa Merino, mezzosoprano; Gonzalo Quinchahual, tenor; y Cristian Lorca, barítono.

La Gran Sala Sinfónica Nacional está ubicada en el Complejo Universitario VM20, cerca de Plaza Italia. Dominique manifestó que “esto es una obra que va a impactar fuertemente en un punto estratégico de la ciudad y va a dar nueva vida al entorno inmediato del centro neurálgico de la ciudad de Santiago”. Además, recordó que el CEAC cuenta con actividades gratuitas, porque cuenta con una política de accesibilidad e invitó a visitar www.ceacuchile.cl.

“Yo creo que se va a correr, como se dice en buen chileno, el boca a boca de como suena este espacio y la verdad es que espero que esa curiosidad por conocerlo invite a que más personas puedan venir y abrirse a esta experiencia sonora (…) la invitación es a que todos los que tienen la duda, que dicen ‘esta música no es para mi, no me va a gustar’, a abrirse a una experiencia sonora distinta”, dijo la directora del CEAC.

En tanto, sostuvo que “la música no hay que entenderla, no hay que intelectualizarla, lo hablábamos en memoria del maestro Saglimbeni, él se preocupaba mucho de comunicar esto ‘aquí lo que hay que hacer es abrirse a disfrutar y tomarlo como a uno le llegue’ y puede ser que incluso no te guste, pero te remueve, ese es el impacto que tiene la música”.