Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Abril de 2026


Incendio en Santiago centro deja a personas atrapadas

Para asistir a los afectados, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó un carro telescópico, logrando rescatar a los afectados y controlar el avance del fuego.

Para asistir a los afectados, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó un carro telescópico, logrando rescatar a los afectados y controlar el avance del fuego.

Nacional

Un incendio se registró este jueves en un edificio ubicado en el centro de Santiago, provocando una emergencia que obligó a los ocupantes a evacuar por los techos de una galería comercial.

El siniestro, que generó densas columnas de humo, dejó a varios residentes de los pisos superiores atrapados sin posibilidad de salir.

De acuerdo con Bomberos, aproximadamente 100 personas se vieron afectadas por el incidente, que comenzó poco después de las 13:00 horas en un local comercial situado en la calle 21 de Mayo, entre Santo Domingo y Monjitas, a pocos metros de la Plaza de Armas.

Las llamas, que se originaron en la galería, rápidamente generaron humo que se propagó hacia los niveles superiores del inmueble, el cual alberga también departamentos habitacionales.

Ante la imposibilidad de descender por las escaleras, numerosos vecinos buscaron refugio en la azotea de la galería, mientras que otros quedaron encerrados en sus viviendas, haciendo señales de auxilio desde las ventanas.

Para asistir a los afectados, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó un carro telescópico, logrando rescatar a las personas atrapadas y controlar el avance del fuego.

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