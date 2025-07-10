Matías Soto no pudo ante ex top 40 y quedó eliminado en Challenger de Iasi

Matías Soto (271° del ranking ATP) no pudo dar la sorpresa ante un ex top 40 y este jueves quedó eliminado en los octavos de final del Challenger de Iasi, en Rumania.

El chileno cayó en esta jornada ante el moldavo Radu Albot (298°), quien llegó a ser 39 del mundo en la temporada 2019, por parciales de 6-4 y 6-3, luego de una hora y 30 minutos de partido.

El copiapino arrancó bien y con un quiebre en el segundo game se puso 3-0 arriba. Sin embargo, no pudo mantener el ritmo y con dos rupturas perdió cinco juegos consecutivos y luego el set.

En la segunda manga el criollo sufrió otros dos breaks para sentenciar su eliminación en el cuadro de singles de la competencia.

Ahora, Soto tendrá que enfocarse en la modalidad de dobles, donde junto al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva enfrentará al binomio conformado por los bolivianos Murkel Dellien y Federico Zeballos.