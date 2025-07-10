Partido Socialista ingresará este jueves requerimiento para destituir a diputado Kaiser

Este jueves a las 10:00 horas, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la remoción del diputado Johannes Kaiser (PNL), tras sus declaraciones en las que manifestó su respaldo a un eventual golpe de Estado.

Según informa La Tercera, la acción fue anunciada por el jefe de bancada socialista, Juan Santana, quien expresó su preocupación por los dichos del parlamentario libertario en una entrevista televisiva, donde afirmó que “sin duda apoyaría un golpe de Estado si se dieran las mismas circunstancias que en 1973”.

Según los diputados del PS, estas declaraciones vulneran el orden constitucional y podrían constituir una infracción al artículo 60 de la Carta Fundamental, que establece la cesación en el cargo de parlamentarios que inciten o propicien el quiebre institucional por medios ajenos a los establecidos en la Constitución.

Santana indicó que “el requerimiento será presentado conforme a los mecanismos legales vigentes”, y subrayó que “el país no puede tolerar que quienes han jurado respetar la Constitución relativicen hechos que atentaron contra la democracia”.