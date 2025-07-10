PDI encuentra droga en unidad militar de Colchane

Este jueves la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, realizó un allanamiento en un recinto militar de Colchane, procedimiento que resultó en la incautación de droga.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Radio Bío Bío, el hallazgo correspondería a medio kilo de pasta base, la cual estaba oculta dentro de un termo en uno de los basureros de la instalación castrense.

En relación con el caso, se procedió a tomar declaraciones a diversos miembros de la unidad militar. Según una de las versiones a las que accedió Bío Bío, el termo habría sido dejado por alguna persona migrante que ingresó de manera irregular al lugar, aunque esta información aún no ha sido corroborada. Hasta ahora, no hay registros fotográficos ni evidencias previas que respalden dicha hipótesis, por lo que las sospechas también se mantienen sobre los funcionarios.

Este incidente no es aislado. De acuerdo datos manejados por dicho medio, durante la jornada anterior se llevaron a cabo otros operativos en coordinación con el Ejército, abarcando bases militares desde Arica hasta Antofagasta. Si bien aún no se ha cuantificado el total de lo incautado en estos procedimientos realizados por la policía civil, en algunos casilleros —especialmente de soldados— se encontró marihuana.