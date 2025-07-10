Presidente Boric y nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero: "Avanzamos hacia una pesca más justa"

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves el acto oficial por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, que modifica la actual Ley de Pesca para ampliar la participación del sector pesquero artesanal en las cuotas de captura a nivel nacional.

La Ley 21.752, publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 2025, establece un nuevo esquema de distribución para 23 pesquerías nacionales de importancia comercial. El cambio supone una redistribución neta de cerca de 150 mil millones de pesos anuales desde el sector industrial hacia el artesanal.

“El lema ‘pesca para el que pesca’ puede parecer sencillo, pero refleja una profunda verdad. La riqueza que generan los trabajadores debe permanecer, en parte significativa, en sus propias manos. Esa es una convicción de este Gobierno progresista”, sostuvo el Mandatario.

El Presidente Boric destacó que esta legislación “no solo redistribuye, sino que también ordena y protege. Zonas históricamente marginadas como La Araucanía verán un impulso concreto”.

Junto al Jefe de Estado estuvieron presentes el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo; y el subsecretario de Pesca, Julio Salas.

La nueva normativa incorpora medidas para fortalecer la fiscalización, incluyendo sanciones más severas contra la pesca ilegal. Además, se establece que las empresas industriales con infracciones graves no podrán beneficiarse del fraccionamiento dinámico.

“Esta ley es el resultado de décadas de lucha de las y los pescadores artesanales. Es una transformación concreta hacia una mayor justicia social y un ejemplo de lo que se puede lograr escuchando a los territorios”, afirmó el ministro Nicolás Grau.

Al mismo tiempo, la ley entrega certezas jurídicas al sector industrial, ya que mantiene los coeficientes actuales de participación para quienes poseen licencias transables.

Las nuevas distribuciones de cuotas comenzarán a regir en enero de 2026.