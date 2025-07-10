Trump intensifica la guerra comercial global: aranceles, castigos y geopolítica en tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a sacudir la economía global con una nueva ronda de medidas arancelarias que, más allá de sus impactos económicos, siguen profundizando la reconfiguración del panorama geopolítico y comercial a nivel mundial.

Esta semana, jefe de la Casa Blanca anunció la imposición de nuevos aranceles que afectan a más de veinte países, entre ellos, Brasil y dos de sus aliados estratégicos más importantes: Japón y Corea del Sur.

A partir del 1 de agosto, todas las exportaciones japonesas y surcoreanas que lleguen a territorio estadounidense estarán sujetas a un gravamen del 25%. La medida se justifica, según Washigton, por los altos superávits comerciales que estas dos economías mantienen con Estados Unidos. Japón, más de 63 mil millones de dólares. Corea del Sur, cerca de 43 mil millones anuales.

Trump sostiene que se trata de relaciones comerciales desequilibradas, que han perjudicado la economía estadounidense durante años. Pero esta justificación, repetida, ya no convence a todos. Sobre todo, parece esconder motivaciones de orden político e ideológico más que técnico o económico.

Las cartas enviadas por el propio Trump a los mandatarios de Japón y Corea del Sur, difundidas en su red Truth Social, no dejan espacio a la interpretación: “Nuestra relación está lejos de haber sido recíproca”, señala. Añade que, si estas naciones optan por tomar represalias o elevar sus propios aranceles, Washington no dudará en aplicar aumentos aún mayores, lo que podría golpear fuertemente a sectores estratégicos como el automotriz, la electrónica o la industria tecnológica, pilares clave de ambas economías asiáticas y que su principal mercado es el estadounidense.

Sin embargo, Japón y Corea del Sur no están solos. En cuestión de días, la lista de países afectados por los nuevos aranceles se ha expandido de forma drástica. Trump incluyó a economías de menor escala como Filipinas, Brunei, Moldavia, Argelia, Libia, Irak, Sri Lanka, entre otros, con gravámenes que van del 20 al 30%. Más tarde, el mismo miércoles, anunció un segundo paquete con tarifas incluso más agresivas: 36% para Tailandia y Camboya, 35% para Serbia y Bangladesh, 32% para Indonesia, 30% para Sudáfrica y Bosnia, 25% para Túnez y Malasia, y 40% para Birmania y Laos.

En total, más de 20 países afectados, con tarifas que entrarán en vigor el primer día del próximo mes.

La lógica de esta política apunta a imponer una suerte de ultimátum a todos aquellos países que para Trump, no permiten un acceso justo a sus mercados para los productos estadounidenses. La idea del “comercio recíproco” ha sido una de las banderas de su presidencia, pero lo que en teoría suena razonable, en la práctica ha derivado en una política de presión unilateral, basada en amenazas, castigos y negociaciones forzadas.

Un ejemplo particularmente preocupante de este enfoque es el caso de Brasil. A diferencia de Japón o Corea del Sur, Brasil no tiene un superávit con Estados Unidos. De hecho, en 2024, EE.UU. exportó a Brasil más de 6 mil 800 millones de dólares más de lo que importó.

Sin embargo, Trump anunció este miércoles por la tarde, la aplicación de un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, el más alto de toda esta ronda arancelaria. Pero la razón no fue comercial, sino política: el mandatario acusó al presidente Lula da Silva de encabezar una “caza de brujas” contra Jair Bolsonaro, su predecesor de ultraderecha y aliado ideológico de Trump, actualmente procesado por un presunto intento de desconocer los resultados de las elecciones que perdió para amarrarse al poder, un hecho que derivó en un escenario muy similar a la toma del Capitolio en Estados Unidos, cuando Trump perdió frente a Biden en 2020.

La respuesta del gobierno brasileño fue inmediata y contundente. Lula declaró que Brasil es una nación soberana, con instituciones independientes, y que no aceptará ningún tipo de tutela extranjera. De hecho, devolvieron la carta enviada por Estados Unidos por considerarla ofensiva y basada en falsedades.

Además, Lula invocó la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada recientemente por el Congreso brasileño, que permite aplicar contramedidas arancelarias en caso de interferencia externa o medidas unilaterales que afecten la competitividad del país. Esto, abre la puerta a una escalada comercial entre las dos mayores economías del continente americano.

El impacto ya se está sintiendo. La bolsa de São Paulo cerró con pérdidas el día posterior al anuncio, y el real brasileño se depreció frente al dólar. Empresas con fuerte exposición al mercado estadounidense, como la aeronáutica Embraer o la cárnica Minerva, registraron caídas cercanas al 6%. Más allá del impacto inmediato, lo que preocupa es el daño estructural que esta crisis podría generar en las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países.

Estrategia sin sustento técnico real

A nivel internacional, muchos analistas coinciden en que esta estrategia de Trump no solo carece de fundamentos técnicos sólidos, sino que además puede ser contraproducente.

Instituciones como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto Peterson de Economía Internacional han advertido que los aranceles anunciados no son realmente recíprocos, y que no se han considerado barreras no arancelarias ni asimetrías estructurales entre las economías involucradas. Como señaló Bill Reinsch, asesor del CSIS (centro de estudios estratégicos): “La fórmula que están usando es un disparate. No tiene lógica ni evidencia técnica detrás”.

¿Quién termina pagando realmente estos aranceles? Estudios de Goldman Sachs muestran que, en promedio, cerca del 70% del costo de estos impuestos termina siendo absorbido por los consumidores estadounidenses. Es decir, son los propios ciudadanos de EE.UU. quienes pagan la cuenta a través del aumento de precios. En un contexto donde el poder adquisitivo ya está resentido tras años de inflación, producidas por la pandemia, este tipo de medidas puede ser aún más impopular de lo que parece.

En paralelo, se está generando un realineamiento geopolítico en Asia. Frente a esta ofensiva comercial, Japón, Corea del Sur y China han comenzado a explorar un frente común, una posible alianza económica que podría reforzar la integración regional en el noreste asiático. Esto no solo tendría implicancias en las cadenas de suministro globales, sino que podría debilitar la capacidad de influencia de Estados Unidos en una región clave para su política exterior y de seguridad.

Finalmente, el impacto de esta política arancelaria va más allá del comercio. Lo que está en juego es el rol que quiere jugar Estados Unidos en el mundo.

Trump está apostando por una estrategia de fuerza, presión y castigo. Pero esa estrategia está generando una creciente resistencia, incluso entre sus aliados. La hegemonía global estadounidense, sustentada durante décadas en el libre comercio, las instituciones multilaterales y el dólar como moneda de referencia, se encuentra hoy en una encrucijada.

Si bien el impacto de estas decisiones no será inmediato, las consecuencias a largo plazo podrían ser profundas: desde la pérdida de confianza de sus socios estratégicos, hasta el fortalecimiento de bloques alternativos como los BRICS o la ASEAN.

En definitiva, lo que comenzó como una política comercial se ha transformado en una herramienta de confrontación geopolítica. Y con más países siendo incorporados a estas listas cada semana, queda claro que el camino hacia una nueva etapa en la guerra comercial global ya comenzó.

Foto: Casa Blanca.