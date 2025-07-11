Alcalde Mario Desbordes y el comercio ambulante en Meiggs: "Los resultados sí están y ya se están notando"

Este viernes el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a varias de las contingencias que ocupan a la comuna. Una de ellas, la emergencia por el incendio ocurrido en un edificio ubicado en la intersección de calle Monjitas con 21 de Mayo.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad detalló que: “El incendio está todavía sin sofocar completamente, tenemos también humo que fluye de manera profusa hacia los departamentos arriba y eso impide que la gente pueda volver”.

“Está confinado en el subterráneo, pero el humo sigue subiendo y mucho. Por ende, también tenemos cortado el tránsito en las calles Monjitas y en Santo Domingo”, añadió.

Por otro lado, el jefe comunal detalló las medidas que ha tomado el municipio frente al comercio ambulante en Barrio Meiggs, sosteniendo que la zona “está hace muchos años con una situación crítica. Dije en campaña que Meiggs y Franklin lo íbamos a solucionar en un año y medio, llevamos seis meses, así que ya es la cuenta regresiva para el año”.

“Lo que pasó esta semana tiene que ver con que hemos tomado la decisión de ir recuperando sectores de Meiggs. Vamos a recuperar un cuadrante, que son las calles Garland, Campbell y Meiggs, un cuadrante completo, que es donde estos delincuentes agredieron a nuestros funcionarios”, indicó sobre los últimos hechos de violencia registrados en el sector.

En cuanto a la gestión de su antecesora, Irací Hassler, Desbordes afirmó que “entregó la comuna en términos de seguridad en pésimas condiciones y hoy día, por favor, yo desafío a quien nos esté escuchando a que venga al casco histórico y que compare. Evidentemente hay resultados, y no lo digo yo, lo dice el comercio”.

Igualmente, sostuvo que: “Nos dejaron la comuna sucia, hedionda, rayada, llena de incivilidades por todos lados, por supuesto que en siete meses no voy a arreglar el desastre que ella dejó en tres años, pero la verdad que ella es candidata hoy día. Yo estoy dedicado a trabajar, a funcionar acá y a que esto se arregle. Pero los resultados sí están y ya se están notando”.

“Para que sea la recuperación total, yo máximo creo que va a ser un año más. Parcial, vamos a estar recuperando, ya vamos a tener sectores de Meiggs recuperados”, aseguró.