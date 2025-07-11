"Así empezó México": exfiscal Chahuán advierte sobre grave riesgo de infiltración narco en FF.AA.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exfiscal nacional, Sabas Chahuán, le asignó la “mayor gravedad” a los casos de droga que impactan a las Fuerzas Armadas y que se han ido acumulando las últimas semanas.

Para Chahuán, “hay ciertas características que aumentan la preocupación que uno debería tener frente a este fenómeno”: “Primero, son destacamentos militares y de las Fuerzas Aéreas (FACh) que están en la zona misma de tránsito de grandes cantidades de drogas hacia Chile. En segundo lugar, está ligado con la entrada principal de migración irregular (…) eso expone a los militares a elementos criminógenos indudables, o sea, si un soldado, suboficial, incluso un oficial gana equis (monto), le pueden ofrecer más y eso es muy fácil que corrompa a las instituciones. Entonces, esa penetración que se ha detectado me parece de la mayor gravedad”.

En ese sentido, el expersecutor expresó que “espera” y “confía” en que estos “sean casos esporádicos y no haya una ramificación más enquistada profundamente en los organismos armados, en las Fuerzas Armadas”.

“Porque así empezó México su decadencia final, no como país pero si varios estados que sabemos que están controlados por el narco. Entonces, ojalá sea esporádico y no hayamos cruzado esa línea roja que dice el ministro de Seguridad, pero creo que la reacción debe ser la más enérgica y la más rápida también, sobre todo con entrega transparente de antecedentes”, agregó.

El debate que ha cruzado el caso de los funcionarios de las FACh es si la investigación la lleva la justicia civil o militar, en ese sentido, Chahuán señaló: “No estoy de acuerdo con la interpretación que hizo la Fiscalía de Aviación que pretendió, o pretende todavía, porque aún no se resuelve la contienda de competencia, quedarse con la tramitación de este caso”.

“Difícilmente uno puede catalogar como militar un delito de tráfico de drogas, salvo que hubiese sido entre seis militares, pero indudablemente acá hay un proveedor que no es militar y hay un destinatario final que, muy probablemente, tampoco es militar”, enfatizó.

Sobre el debate en el sistema político, afirmó que en se sacan réditos ligados a la coyuntura y que hay proyectos que se “utilizan como moneda de cambio”.

“Me retiro de una mesa de seguridad, por ejemplo, por la reforma previsional. Por favor, por qué no llegar a consensos independientemente en los distintos casos, a veces uno tiene la sensación de que son verdaderos arrebatos de niñerías para lograr llevar agua al molino coyuntural (…) eso a veces fastidia porque se ve una falta de unidad de propósitos, celos profesionales, escamoteos de información entre distintas instituciones, creo que falta un poco de madurez política en ese aspecto”, reprochó.

En específico, en cuanto a la labor de militares en el control de orden público, el exfiscal expresó su rechazo. “Creo que Carabineros debe seguir a cargo del control de orden público. Cosa distinta es que como ocurre en otros países los militares puedan ser utilizados con capacitación con reglas claras de uso de la fuerza en la custodia. Por ejemplo, repeler armadamente ataques de crimen organizado en ciertas infraestructuras (…) con reglas claras y con militares capacitados al efecto, porque eso liberaría el recurso de Carabineros y eventualmente PDI”, dijo.