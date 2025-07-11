Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Boric invita a defender el cobre "sin importar color político": "En diplomacia con prudencia, dignidad y valentía"

El Jefe de Estado abordó la sobretasa del 50% al mineral rojo anunciada por el gobierno estadounidense, aunque sin nombrar directamente a Donald Trump. "Esperamos que la comunidad internacional no ponga trabas ni penalizaciones al cobre", instó.

El Jefe de Estado abordó la sobretasa del 50% al mineral rojo anunciada por el gobierno estadounidense, aunque sin nombrar directamente a Donald Trump. "Esperamos que la comunidad internacional no ponga trabas ni penalizaciones al cobre", instó.

MineríaPolítica

Desde la división El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins, el Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la conmemoración de los 54 años desde la nacionalización del cobre, en compañía de la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, además de autoridades regionales. Un encuentro marcado por la defensa de la producción de este mineral dado el contexto internacional.

Cabe destacar que el proceso de estatización de las mineras se llevó a cabo en 1971 por el expresidente Salvador Allende, derivando en la creación de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), mayor productora de cobre del mundo que desde entonces ha entregado más de US $158 mil millones al Fisco.

Luego de realizar la tronadura de un sector de la división El Teniente, el Presidente Gabriel Boric abordó la sobretasa del 50% al cobre anunciada por el gobierno estadounidense, aunque sin nombrar directamente a Donald Trump.

Boric saludando, a su alrededor trabajadores de Codelco vestidos de overol blanco y casco de seguridad.

Presidente Gabriel Boric encabeza la conmemoración de los 54 años de la nacionalización del cobre en El Teniente de Codelco. Javier Salvo/Aton Chile.

Esperamos que la comunidad internacional no ponga trabas ni penalizaciones al cobre, sino que caminos abiertos para que éste se siga desarrollando, porque cuanto más se restringe el cobre, más avanza también el calentamiento global y aquí no tenemos tiempo que perder. Además, nuestra industria cuprífera es de clase mundial y es fruto del esfuerzo de generaciones de chilenos y chilenas”, señaló.

En esa línea, relevó que la industria chilena es “el resultado de un consenso político amplio en donde cuando nos tocan el cobre no hay diferencias hacia fuera: salimos todos a defenderlo con unidad nacional, porque ese consenso político amplio es el que ha sabido defender la soberanía de nuestras riquezas y decidir cómo ponemos esos recursos al servicio de un mundo más justo y habitable”.

Boric junto a trabajadores de Codelco vestidos de overol naranja y casco de seguridad.

Presidente Gabriel Boric encabeza la conmemoración de los 54 años de la nacionalización del cobre en El Teniente de Codelco. Javier Salvo/Aton Chile.

Así, sostuvo que “con base en nuestra política de autonomía estratégica y de diversificación comercial, bregamos por salvaguardar la soberanía y el interés nacional, y vamos a seguir vendiendo cobre de alta calidad a todos los países que quieran seguir comprando cobre de alta calidad“.

“Chile tiene una larga tradición de multilateralismo, de respeto por el derecho internacional y exigencia del respeto al derecho internacional, de la diversificación de relaciones comerciales con un único propósito, el bienestar de Chile y sus habitantes. Y, en política minera, nuestra aproximación es la misma”, indicó.

Por ello, afirmó que: “Desde aquí, desde las profundidades de El Teniente, quiero invitar a todos mis compatriotas, sin importar su color político, a mantenernos unidos en la defensa de nuestro cobre y de nuestra política comercial. Y lo vamos a hacer, por cierto, como corresponde en diplomacia: con prudencia y también con dignidad y con valentía“.

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