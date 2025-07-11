Carlos Rilling por encuentro APRU 2025 en la U. de Chile: “Queremos que los estudiantes que participen sean ciudadanos del mundo”

En el marco de la próxima difusión del nuevo programa de la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), edición que recibirá a una delegación internacional bajo el título “Programa para Futuros Líderes de la Ciudadanía Global: Abordando los Desafíos de la Cuenca del Pacífico”, el director ejecutivo del gabinete de Rectoría de la Universidad de Chile, Carlos Riling, entregó más antecedentes sobre la parrilla programática, las fechas y las actividades que se están desarrollando en conjunto.

La Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico es una organización que surge al alero del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1996. Desde 1997, la Universidad de Chile es miembro de pleno derecho en APRU.

En esta línea, aseveró cómo la Casa de Bello mantiene una destacada participación en la red, vinculado a la participación de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien forma parte del Comité Directivo de APRU desde el año 2023. Sobre este rol y otros aspectos del programa, Carlos Riling profundizó en la siguiente entrevista.

–¿Cómo se vincula la Universidad de Chile con la creación de soluciones innovadoras de cara a un futuro sostenible?

Los problemas que enfrenta la humanidad y los problemas que enfrentamos como sociedad no los podemos resolver solos y no son problemas que se puedan solucionar en un espacio disciplinar particular.

No es un problema ni de los ingenieros, ni de los abogados o de los biólogos, sino que tenemos que armar comunidades que desde distintas disciplinas y también desde distintas culturas, puedan tomar estos problemas, analizarlos y poder traer a la mesa soluciones que sean sostenibles.

En ese contexto, este programa en particular va a reunir estudiantes que vienen de un universo cultural muy grande, vamos a tener 72 estudiantes, 49 que vienen de fuera del país, tres que vienen de la Universidad de Concepción, -que se incorporó a APRU el año pasado- y 22 de nuestra universidad que vienen de distintos backgrounds disciplinares.

Tenemos estudiantes de Ciencia Política, estudiantes de Relaciones Internacionales, de Derecho, de Economía, etcétera. Todos ellos, traen de alguna manera este interés de entender un poco mejor la Cuenca del Pacífico y junto con ello, aportar desde sus experiencias y su cultura a poder desarrollar soluciones para los problemas que tenemos en común. Y esto es parte del sello de la Universidad de Chile.

–¿Qué significa para la Universidad de Chile recibir a todos estos estudiantes?

Es una tremenda responsabilidad. Nosotros como universidad, de alguna manera, somos una puerta muy interesante hacia el Asia-Pacífico en términos académicos. También, hemos definido la estrategia de internacionalización respecto de dónde queremos y cómo queremos conectar y recibir este grupo diverso de estudiantes.

Creo que todo esto configura un escenario tremendamente rico y súper desafiante. Además, en un mundo que hoy tiende a la polarización, a generar un espacio más segmentado, nosotros le hacemos la contra a esta burbuja intercultural.

–Cuéntanos un poco más cuál es la novedad para este año.

Tenemos una conexión muy fuerte con distintos sectores, con el Estado, con los poderes del Estado, con el Congreso, con la Cámara de Diputados, con Cancillería y todos estos organismos han colaborado en el programa. Gracias a esto vamos a tener un espacio de inauguración donde va a participar el senador Francisco Chahuán, junto con el profesor Andrés Bórquez, del Instituto de Estudios Internacionales (IEI).

Luego, iremos a la Academia Diplomática de Chile, donde los estudiantes van a poder conocer el curso de la academia e interactuar con ellos. El martes vamos a tener un día dedicado a la economía. Los estudiantes van a participar de un seminario de muy alto nivel.

Conocerán el Banco Central y vamos a tener espacios para conversar respecto de temáticas medioambientales con la ministra del Medio Ambiente (Maisa Rjas) y con representantes de distintos organismos.

–¿Qué tan importante es qué la Universidad de Chile esté liderando dentro de este conjunto?

El rol que nosotros vemos y la importancia de este evento tiene que ver con que los estudiantes van a poder generar competencias interculturales, van a estar en un grupo muy diverso y eso les va a permitir de alguna manera levantar ideas distintas, poder empaparse de otras realidades y poder proponer soluciones.

Nosotros tenemos la expectativa como la tenemos con todos nuestros estudiantes, de que efectivamente ellos puedan ser líderes en su espacio, que puedan trabajar desde una perspectiva multilateral, que puedan reconocer el valor de la democracia y efectivamente promoverla. Y por lo mismo, este tipo de actividades nos ayuda mucho a que nuestros estudiantes puedan internacionalizarse de una manera súper real.

–En un último mensaje, ¿qué se espera de este espacio? ¿Cuál es la principal invitación?

Primero, creemos que este tipo de espacio genera redes de cooperación. De acá van a salir relaciones que van a perdurar en el tiempo. Va a ser una experiencia muy transformadora para todos quienes participamos, no solo los estudiantes, sino que quienes estemos trabajando en esto vamos a salir con redes distintas y vamos a fortalecer también la confianza en un mundo que está súper dividido, donde tenemos muchas tensiones.

Creemos que este espacio de sentarse, mirar a los ojos a otro, reconocerlo como un otro válido y construir sobre eso, es súper rico. Además, nos va a permitir fortalecer a todos la sensibilidad intercultural y eso creemos que también es tremendamente importante. Hay que reconocernos en culturas distintas y creemos que este tipo de programa funciona y, como decía, la capacidad diplomática.

Lo tercero, que nos permite fortalecer nuestro compromiso de formar ciudadanos globales. Queremos que los estudiantes de la Universidad de Chile y los estudiantes que participen sean ciudadanos del mundo que recorren a sus anchas. Y esta es una muy buena puerta para poder hacer eso.

Y lo cuarto, a partir de todas las líneas que van a ver que en los espacios de liderazgos que tengan el futuro ejerzan liderazgo responsable. Muy conscientes de las desigualdades, muy conscientes de las tensiones y también conscientes de lo que nos une y cómo podemos abordarlo en conjunto.