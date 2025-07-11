Caso Factop: imputados serán reformalizados a fines de agosto

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo de la magistrada Francis Fell, agendó para el 26 de agosto la audiencia de reformalización en la investigación del denominado caso Factop.

Según informa La Tercera, la solicitud fue presentada por el fiscal adjunto de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Juan Pablo Araya, quien busca precisar y complementar los hechos y delitos imputados a 14 personas.

Imputados

Entre los citados se encuentran los socios del factoring Factop: Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer Rosenwasser, y Rodrigo Topelberg. También figura el exgerente general de STF, Luis Flores; los exsocios de Grupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaff Sanz; y el exgerente general del conglomerado inmobiliario, Cristian Menichetti.

A ellos se suman los abogados Luis Hermosilla, Dario Cuadra y Leonarda Villalobos, junto a Luis Angulo, esposo de esta última. Completan la lista los exfuncionarios públicos Eduardo Robles (Tesorería General) y Patricio Mejías (SII).

Estrategia del Ministerio Público

El fiscal Araya ha anticipado su intención de llevar a juicio oral a Hermosilla, Villalobos y Daniel Sauer, quienes aparecen en un registro difundido por Ciper en noviembre de 2023, donde se habla del presunto pago de sobornos a funcionarios del SII y la CMF en el marco de las operaciones de Factop con facturas falsas.

Además, el Ministerio Público evalúa cerrar algunas aristas mediante juicios abreviados o salidas alternativas. Un ejemplo es el caso del Fondo de Inversión Capital Estructurado I —creado por LarrainVial Activos AGF—, vinculado a las deudas de Antonio Jalaff.

En otra arista del caso, el 18 de junio, el tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra ocho ejecutivos de LarrainVial Activos, entre ellos su director ejecutivo, Manuel Bulnes. Esta decisión, respaldada por el Ministerio Público, cerró judicialmente esa parte del caso tras el cumplimiento de condiciones específicas.