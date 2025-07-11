EEUU y China inician contacto al más alto nivel diplomático por guerra comercial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, mantuvieron este viernes en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, su primer encuentro en persona, una reunión que tuvo lugar en medio de las tensiones bilaterales por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y la guerra comercial desatada por su causa.

Rubio y Wang mantuvieron su encuentro, del que por ahora no trascendieron detalles, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) en la capital malasia, según recogió la cadena de televisión china CCTV.

La reunión llegó después de que mantuvieran en enero una conversación telefónica y se esperaba que el encuentro se centrara en asuntos económicos y comerciales, así como en la guerra en Ucrania y las tensiones en torno a Taiwán.

Las delegaciones de Estados Unidos y China anunciaron a mediados de junio un acuerdo marco para reactivar la tregua comercial, un pacto que se centraría en el “consenso de Ginebra“, alcanzado durante la primera ronda de contactos en mayo en esta ciudad suiza, tras el repunte de las tensiones durante las semanas previas y las amenazas de Trump sobre una posible reimposición de aranceles.

Tras ello, Trump aseguró que el acuerdo con China “estaba cerrado”, a falta de la aprobación final de los jefes de Estado de ambos países, a lo que el gigante asiático respondió diciendo que Pekín “siempre cumple con sus compromisos” y expresó su deseo de que Estados Unidos “trabajara” con China de cara a aplicar el acuerdo marco para mantener la tregua comercial y potenciar sus relaciones económicas.