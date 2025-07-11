El sueño se hace realidad: Universidad de Chile inaugura su Gran Sala Sinfónica Nacional

La espera llegó a su fin. A diez años de iniciados los trabajos del Complejo Universitario VM20, la Universidad de Chile inauguró de manera oficial su Gran Sala Sinfónica Nacional el jueves 10 de julio. La apertura se efectuó con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigidos por el maestro invitado Maximiano Valdés.

El programa incluyó la Obertura Festiva, del compositor chileno Juan Orrego Salas, interpretada por la orquesta, tras lo cual se sumó el Coro Sinfónico, preparado por su director artístico Juan Pablo Villarroel, en la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, obra que contó también con las voces solistas de Carolina García-Valentin, soprano; María Luisa Merino, mezzosoprano; Gonzalo Quinchahual, tenor; y Cristian Lorca, barítono.

En la instancia estuvieron presentes las principales autoridades nacionales y universitarias, encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. El Mandatario destacó que “llevar el conocimiento, la cultura y las artes más allá de las aulas es construir y hacer patria”. “La Universidad de Chile, al igual que el resto de las universidades estatales, son un ejemplo de la diversidad con la que se piensa y se construye al servicio de Chile y su desarrollo. Este edificio encarna precisamente ese espíritu, porque aquí, en Vicuña Mackenna 20, van a confluir el pensamiento crítico, tan propio de nuestra universidad, la formación académica en torno a la política, el quehacer público y las relaciones internacionales, junto con el arte y la cultura”, afirmó.

Por su parte, la Rectora Devés manifestó que “es un orgullo para la Universidad de Chile poner a disposición de la ciudadanía un centro de excelencia para las artes que contempla la Gran Sala Sinfónica Nacional que inauguramos, y también salas de ensayo de alta calidad para la Orquesta, el Banch, el Coro y la Camerata, así como nuevas dependencias para el funcionamiento del Centro de Extensión Artística y Cultural Domingo Santa Cruz, CEAC”.

La Gran Sala Sinfónica forma parte del Complejo Universitario VM20, cuya inauguración también se aproxima, y que será la casa de la Facultad de Gobierno, el Instituto de Estudios Internacionales y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación, además del CEAC. “Después de más de ocho décadas cumpliendo con una labor irremplazable en la difusión de la música de excelencia, nuestros conjuntos patrimoniales podrán convivir en un mismo espacio”, añadió la Rectora.

Asimismo, agradeció a todas y todos quienes colaboraron en concretar este proyecto: “Tres rectorías y sus equipos han aportado a hacerlo realidad, los rectores Víctor Pérez y Ennio Vivaldi que nos antecedieron. Tres directores del CEAC: Ernesto Ottone, Diego Matte y Dominique Thomann. Infinitas gracias a ellos. Esta obra pertenece a toda la Universidad, cada cual hizo su aporte, poniendo en pausa otros proyectos para privilegiar la construcción del Complejo VM20 o dedicando parte importante de su trabajo a volverla realidad. Aquí queda su huella, que es reflejo del compromiso de esta universidad: servir a Chile”.

Finalmente, la máxima autoridad universitaria indicó: “Esperamos que todas y todos quienes, en las próximas generaciones, ingresen a esta sala –ya sea para interpretar o para escuchar música– sepan y sientan que este espacio les pertenece, y que es posible alcanzar grandes logros cuando las acciones son colectivas”.

Por su parte, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad, Dominique Thomann, destacó que “con esta sala cambia la manera de escuchar y hacer música sinfónica tal cual como la conocemos, evolucionando ambas experiencias hacia una mayor excelencia, llevándonos a puntos sin precedentes en Chile”.

Añadió que “queremos que vengan a conocer y disfrutar la belleza de la música en esta nueva Gran Sala Sinfónica Nacional, un espacio con acústica de primer nivel que permitirá al público escuchar a nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile como nunca antes, un sueño de muchas décadas para nuestros músicos que por fin es una realidad”.

En tanto, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, agradeció también el esfuerzo y trabajo de todas las autoridades involucradas a lo largo del desarrollo de este proyecto, en particular el entusiasmo y entrega de la Rectora Devés. Asimismo, señaló que “para nosotros, como Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, es un honor que tengamos ahora una sala de esta categoría”, destacando que se trata de un espacio de nivel europeo “en lo que es la calidad del sonido, en la estética, y sobre todo en la forma de que podemos tocar dentro de esta sala”. Junto con ello, agregó que “es una alegría, una emoción gigantesca, y el sueño de muchos de nuestros colegas que ya no están”.

El concierto y La Novena de Beethoven

Sobre la Sinfonía n.° 9, “Coral”, de Beethoven, el maestro Maximiano Valdés indicó que “es una música que pretende decir mucho más de lo que realmente está en las notas, y eso hace que todos tratemos de darle un sentido a esta música que tiene ambición de ser universal y de transmitir un mensaje de fraternidad que representa lo mejor de los seres humanos”.

En efecto, la Novena Sinfonía de Beethoven ha sido interpretada en numerosas ocasiones que han representado momentos significativos dentro de la historia de estos elencos. Fue incluida en la primera temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile el año 1941, mientras que un extracto de su último movimiento se escuchó en 1990 en el Estadio Nacional como parte del acto con el que se celebró el retorno a la democracia. Más tarde, fue también la obra elegida en 2012 para celebrar los 171 años de la Universidad de Chile, donde se convocó a todos los coros de esta casa de estudios; mientras que el concierto ciudadano que en 2023 se llevó a cabo en Plaza Italia también contó con ella. En 2024 fue interpretada nuevamente en el Estadio Nacional ante más de 35 mil personas; un momento histórico que sería además uno de los últimos conciertos de estos elencos bajo la batuta del recordado director titular de la orquesta, maestro Rodolfo Saglimbeni, figura clave en la concreción de la nueva Gran Sala Sinfónica, quien falleció el pasado 4 de junio.

La música que continúa

Junto con la inauguración de este nuevo espacio, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile puso a disposición del público la totalidad de su programación 2025. Luego del concierto inaugural, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará el 18 y 19 de julio “Hechizos románticos”, un concierto dirigido por el maestro español Josep Caballé Domenech, que incluirá las obras Una noche en el Monte Calvo de Modest Mussorgsky; Concierto para violín en re mayor, op. 35 de Erich Wolfgang Korngold, que tendrá como solista al destacado violinista británico Daniel Rowland; cerrando con Danzas Sinfónicas, op. 45, de Sergei Rachmaninoff.

La programación que continuará ofreciéndose durante los próximos meses en la Gran Sala Sinfónica Nacional contempla también la participación de otros destacados directores. Las batutas chilenas Luis Toro Araya, Helmuth Reichel, Alejandra Urrutia y Julio Doggenweiler, además de figuras internacionales como Tobías Volkmann, Andrew Gourtay, Ari Rasilainen, Carlos Vieu y David Greilsammer (en doble rol de director y solista) serán parte de la programación 2025. A ellos se suma la alabada directora alemana Barbara Dragan, quien asumirá como consejera artística de la Sinfónica Nacional por el periodo agosto 2025 a febrero de 2026.

En tanto, los programas incluyen obras de reconocidos compositores universales como Mussorgsky, Rachmaninoff, Strauss, Wagner, Debussy, Tchaikovsky, Stravinsky, Mahler, Chopin, Prokofiev, Mozart y Maurice Ravel, en el año en que se conmemora su aniversario n.° 150. Asimismo, reconocidas obras universales como Carmina Burana de Carl Orff o El Mesías de Handel, serán interpretadas en noviembre y diciembre respectivamente, obras con las que el Coro Sinfónico cerrará las conmemoraciones por su 80° aniversario.

Los compositores chilenos también estarán presentes a través de obras como Kamikaze, de Nicolás Ahumada; Morbus Sacer, de Tomás Brantmayer; o Tierra Sagrada, del solista en fagot de la Sinfónica, Nelson Vinot. Además, el estreno mundial de Kallfv Ñi Epew de René Silva, con el poeta Elicura Chihuailaf como narrador, será uno de los hitos de la temporada.

Virtuosos solistas se presentarán en los diferentes conciertos: la trompetista española Ana Romero, el guitarrista Emmanuel Sowicz, el clarinetista miembro de la Sinfónica Nacional David Medina y el concertino de este mismo elenco, Alberto Dourthé serán algunos de ellos.

Las entradas para todos los programas se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl y en boleterías del Teatro Universidad de Chile. Los valores generales van desde los $9.500 con descuentos especiales de hasta el 40% para estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile. Asimismo, hay rebajas para adultos mayores, además de convenios especiales (socios Coopeuch, tarjeta Vecino Providencia, Mundo Achs y Patrimonio Cultural).

El detalle de toda la programación está disponible en www.ceacuchile.cl.