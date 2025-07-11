Para evitar infiltración narco: diputada Yeomans (FA) propone obligar a FF.AA. y policías a tests antidrogas anuales

Desde el patio del ex Congreso Nacional, la diputada Gael Yeomans (FA) presentó un proyecto para establecer anualmente test de drogas obligatorio para Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

La iniciativa busca establecer la aplicación obligatoria de test anual de drogas a funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). La medida busca combatir la penetración del narcotráfico en dichas instituciones tras los graves hechos de narcotráfico conocidos en las últimas semanas.

Recordemos que en las últimas semanas las FF.AA. han sido protagonistas de al menos tres casos vinculados al narcotráfico. Primero, seis suboficiales del Ejército -dados de baja y en prisión preventiva- están involucrados en el tráfico de un cargamento de cocaína desde una unidad militar ubicada en la Región de Tarapacá hacia Santiago. Segundo, en la Fuerza Aérea cinco funcionarios -detenidos y dados de baja- intentaron transportar una maleta que contenía cuatro kilos de ketamina en un vuelo de Iquique a la capital. Y, tercero, tras un allanamiento de la PDI y la Fiscalía de Tarapacá, este jueves se encontró medio kilo de pasta base oculto dentro de un termo en un recinto militar de Colchane.

“Este proyecto de ley tiene por objeto prevenir y evitar que el narcotráfico se infiltre en las instituciones a cargo de la seguridad y el resguardo de las fronteras del país. En ese sentido, nosotros creemos que debe haber un control preventivo de test de drogas en todo el personal que está en Carabineros, la PDI y las ramas de las Fuerzas Armadas”, señaló la diputada Gael Yeomans durante su presentación.

La parlamentaria enfatizó en la importancia de contar con esta herramienta, “porque va a permitir que las instituciones cuenten con mayor información y puedan realizar de mejor forma las investigaciones correspondientes respecto a estos casos”.

Si bien hoy día la Ley 20.000 indica que la autoridad superior deberá ordenar la realización periódica de controles de consumo, conforme a las normas contenidas en un reglamento, la legisladora especificó que “no se indica la periodicidad de los test de drogas ni qué parte de sus dotaciones deben realizarse dichos tests, vacío que busca llenar este proyecto”.

“El rol que cumplen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es fundamental en el combate al narcotráfico, la delincuencia y el resguardo de nuestras fronteras. Por lo mismo, es sumamente relevante tomar medidas preventivas (…) para detectar cualquier atisbo de relación con sustancias ilícitas en su interior”, complementó Yeomans.

De esa manera, la frenteamplista puso en valor que la legislación de su autoría “establece que toda la dotación va a tener que realizarse test de drogas aleatorio y además que va a ser con una periodicidad anual, lo que va a permitir contar con un control más permanente”.

En tanto, valoró las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la situación, pero destacó la importancia de la investigación para dar con las personas involucradas. “Estamos en la misma orientación. Ahora, sí me parece que lógicamente esta no es la única medida. Se deben realizar labores de investigación de por medio, dar con los responsables y evitar que este tipo de situación se siga prorrogando en el tiempo y, por cierto, tomar todas las medidas correspondientes”, declaró. Así, destacó que los últimos casos detectados “deben haber responsables”.