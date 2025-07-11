Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Reunión Gobierno-CUT: Ejecutivo compromete avances en iniciativas laborales antes del fin de su mandato

Tras reunirse con el comité ejecutivo de la organización sindical, el ministro Elizalde aseguró que gobernarán "hasta el último día" para cumplir con las deudas en materia laboral. Sin embargo, no se refirió a ningún proyecto en específico.

Tras reunirse con el comité ejecutivo de la organización sindical, el ministro Elizalde aseguró que gobernarán "hasta el último día" para cumplir con las deudas en materia laboral. Sin embargo, no se refirió a ningún proyecto en específico.

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Este viernes en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el comité ejecutivo de la organización sindical se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La instancia sirvió para hacer un balance de lo que el Gobierno ha hecho en materia laboral, pero también tuvo como objetivo conversar sobre las deudas pendientes, que se intentarán abordar en lo que queda de administración. 

Tras la cita, el ministro Elizalde destacó logros como la ley de jornada laboral de 40 horas, el sueldo mínimo de 500 mil pesos y la reforma previsional. Al mismo tiempo, recalcó que el Ejecutivo seguirá trabajando durante los próximos meses. Esto, sin embargo, sin referirse a proyectos o iniciativas en específico.

“En esta reunión nos han planteado una serie de puntos que obviamente nosotros tenemos que considerar acoger, precisamente en los meses que quedan de mandato. Lo hemos dicho, vamos a gobernar hasta el último día con el entusiasmo del primero para ir cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con las chilenas y chilenos”, dijo.

Reunión entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el comité ejecutivo de la CUT.

Reunión entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el comité ejecutivo de la CUT.

“En ese contexto, la contribución de la Central Unitaria de Trabajadores es fundamental porque aporta una mirada, la mirada de las trabajadoras y los trabajadores. Obviamente la construcción de un Chile más justo se tiene que hacer siempre con ellos, como resultado de este diálogo social”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, fue requerido por la prensa sobre la propuesta de salario vital de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara. 

El dirigente sindical defendió la propuesta, apuntando al bienestar que traerá a para las familias elevar el sueldo mínimo a 750 mil pesos. “El salario promedio en Chile es de 825 mil pesos, pero el 50% de los trabajadores en Chile está entre 555 mil a 655 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que trabajadores con un contrato y con jornada están al borde de la línea de la pobreza. Cuando se plantea un salario vital de 750 mil pesos es para superar la línea de la pobreza y que una familia de cuatro personas puedan satisfacer sus necesidades básicas”, resaltó.

Si bien reconoció que en tiempos electorales “vienen los miedos”, instó a los trabajadores que “defiendan los avances del movimiento sindical en base al salario mínimo”.

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