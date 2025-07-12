"Afectación patrimonial grave": lamentan pérdida de mural "Terremoto" de Nemesio Antúnez

Especialistas del Centro Nacional de Conservación y Restauración confirmaron la completa destrucción del mural “Terremoto”, del pintor chileno Nemesio Antúnez, el que estaba olvidado en el vestíbulo del ex cine Nilo, convertido en bodega, y que resultó arrasado por el incendio de este jueves y viernes junto al ex cine Mayo.

Según consigna El Mercurio, los especialistas del centro y la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, pudieron ingresar al edificio de calle Monjitas y comprobaron que la pintura simplemente se evaporó sin dejar rastro alguno, debido a las altas temperaturas que alcanzó el fuego en los cines convertidos en bodegas ilegales.

“Lamentamos profundamente la pérdida de este mural, declarado Monumento Histórico en 2011 y parte fundamental de su legado. Los equipos técnicos del CNCR ya realizaron una primera inspección, la que sugiere que la destrucción del mural sería total. Se trata de una afectación patrimonial grave“, señaló la subsecretaria.

Ya en julio de 2022, la Fundación Nemesio Antúnez advertía por el abandono de la obra en el vestíbulo del desaparecido cine Nilo, frente a la Plaza de Armas de Santiago. “Terremoto” fue uno de los cinco murales que el artista chileno pintó en el país en la década del 50.

“Declarado Monumento Histórico en 2011, pasó 30 años cubierto de afiches de películas XXX hasta el cierre de las salas Mayo y Nilo en 2019, cuando además se anunció que sería restaurado. Nada ocurrió debido al estallido y la pandemia y ahora el recinto se vende en $1.500 millones con la invaluable obra patrimonial en su interior”, recordó la fundación en esa oportunidad.

Por su parte, Guillermina Antúnez, hija del artista, advertía que “si lo venden a un mall chino o a un supermercado podría seguir deteriorándose o ser aún más invisible de lo que ya es”.