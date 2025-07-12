Charles Aránguiz le da el Superclásico a la U desde los doce pasos

Llegaban con realidades diferentes, pero en la cancha no se notó. Universidad de Chile y Colo Colo brindaron una lucha cerrada, bien planificada por ambos y, además, con pierna fuerte, pero fue finalmente el conjunto azul el que sacó adelante la tarea. La U venció 2-1 a los albos en el Nacional, algo que no acontecía desde 2013 y deja ahora a los dirigidos de Gustavo Álvarez a tiro de cañón al finalizar la primera rueda de la Liga de Primera con 31 puntos, a sólo uno de los punteros, Audax Italiano y Coquimbo Unido.

Contrariamente a lo esperado, fue Colo Colo el que salió a presionar al rival en su sector, lo que posibilitó que el equipo de Jorge Almirón pudiese ejercer cierto control del partido en los primeros minutos, pero, más que eso, obligara a la U (que perdió tempranamente al zaguero Nicolás Ramírez por una lesión en el hombro) a retroceder y abusar por momentos del pelotazo largo, dejando a Lucas Assadi y Javier Altamirano sin poder conectarse con el solitario Rodrigo Contreras.

Las cosas comenzaron a ir mejor para los locales cuando los blancos bajaron la presión y Fabián Hormazábal logró soltarse por el lado derecho.

Los dudosos penales advertidos desde la caseta del VAR y cobrados para uno y otro equipo por el juez Piero Maza -con explicación al público incluida- significaron el 1-1 con en cual terminó el primer tiempo tras eficientes ejecuciones de Charles Aránguiz para la U, y de Claudio Aquino para Colo Colo.

El Superclásico tomaba color.

En la segunda fracción, una U más envalentonada asfixió la salida de los albos y aunque el dominio no fue permanente, sirvió para que los azules definieran el partido a su favor con otro penal ejecutado por Charles Aránguiz tras una jugada en que el árbitro Maza vio penal de Sebastián Vegas sobre Hormazábal (y donde el juez no requirió de consultar en el VAR).

Lo bueno para el espectáculo es que Colo Colo, con todas su ausencias y dudas, bregó hasta el final por el empate que no llegó y que lo deja con 21 puntos, lejos, muy lejos de cualquier gran objetivo, por ahora, en la Liga de Primera.

El Superclásico no le alcanzó ni a Almirón ni a sus dirigidos para evitar su incómoda situación actual.

U. de Chile (2)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez (Franco Calderón, 5’) Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero (Nicolás Fernández, 95’), Israel Poblete, Charles Aránguiz (Marcelo Díaz, 68’), Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi (Gonzalo Montes, 95’); Rodrigo Contreras (Nicolás Guerra, 68’).

DT: Gustavo Álvarez.

Colo Colo (1)

Fernando de Paul; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas (Bruno Gutiérrez, 77’); Víctor Felipe Méndez (Alexander Oroz, 77’), Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Erick Wiemberg; Claudio Aquino (Marcos Bolados, 85’); Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.

DT: Jorge Almirón.

Liga de Primera (Fecha 7).

Estadio Nacional.

Goles: Charles Aránguiz (U, 33’ y 55’) ambos de penal y Claudio Aquino (CC, 39’) de penal.

Expulsados: Marcelo Díaz (U, 92’) y Esteban Pavez (CC, 92’).

Árbitro: Piero Maza.

Público: 45 mil personas, aprox.