Explosión por gas en Temuco deja una persona fallecida y ocho viviendas afectadas

La tranquilidad del sector Fundo El Carmen, en Temuco, se vio interrumpida durante la tarde de este sábado por una violenta explosión que dejó una persona fallecida, dos heridos y varias casas con daños de diversa magnitud. La emergencia, que ocurrió pasadas las 13:00 horas en calle Los Físicos, fue causada por una acumulación de gas, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

El estallido destruyó completamente dos viviendas y generó daños por onda expansiva en al menos otras seis. Producto del siniestro, una mujer adulta mayor —que se encontraba sola en una de las casas siniestradas— perdió la vida. “Bomberos, SAMU y Carabineros de Chile ya confirman el fallecimiento de una persona de sexo femenino, adulta mayor”, informó el alcalde Roberto Neira, quien además señaló que “Carabineros está haciendo las entrevistas pertinentes para descartar otra posible víctima en su interior”.

Desde el lugar de los hechos, el coronel Álvaro Martínez Vega, prefecto de Cautín, indicó que la víctima “al parecer, sería la dueña de esta persona que vivía en el inmueble (…) en este momento, estamos tratando de establecer la identidad”.

En tanto, el comandante Claudio Fuentes, del Cuerpo de Bomberos de Temuco, confirmó que “nos encontramos todavía con carga de fuego al interior, por lo que no hemos podido acceder al 100% por el colapso de las estructuras y por temas de seguridad para el personal”. Además, explicó que las labores podrían extenderse: “Tenemos un trabajo de aproximadamente dos horas más para poder estabilizar la estructura, poder hacer el ingreso y descartar la presencia de otras personas al interior de la vivienda”.

Testigos relataron con impacto lo ocurrido. Uno de los vecinos, que lavaba su auto frente a su domicilio al momento del estallido, comentó a 24 Horas: “La pared explotó y tiene que haber sido la tele. Hizo un hoyo en la pared. Yo tenía el portón abierto y salí corriendo por la calle”.

A raíz de la emergencia, más de 50 personas fueron evacuadas preventivamente mientras continúan las labores de contención del incendio y verificación de posibles riesgos por nuevas fugas de gas. El operativo aún no ha sido completamente finalizado.