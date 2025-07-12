INDH rechaza presencia de militares en labores de búsqueda de desaparecidos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó la “intempestiva presencia” del Ejército en el antiguo autódromo de Arica, mientras se realizaban actividades del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia relacionadas con personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

Estas labores se llevaron a cabo entre el 7 y el 10 de julio en un sitio considerado clave para esclarecer el paradero de víctimas. Las encabezó el ministro en visita Sergio Troncoso Espinoza, junto a familiares, organizaciones de derechos humanos e instituciones del Estado.

Según antecedentes de prensa y testimonios de familiares, personal del Ejército llegó sin coordinación previa, ni mandato claro, generando molestia entre los presentes.

“La presencia del personal del Ejército constituyó una grave perturbación emocional para los familiares”, afirmó el INDH, subrayando el impacto simbólico que genera el despliegue militar en un lugar asociado a posibles ejecuciones durante la dictadura.

El INDH también manifestó su solidaridad con los familiares de víctimas, pidió explicaciones al Ejército, y recordó que toda actividad vinculada al Plan Nacional de Búsqueda debe garantizar la dignidad y resguardo psicológico de las personas afectadas, evitando cualquier forma de revictimización.

Además, llamó a reforzar los protocolos de seguridad interinstitucionales, dado el alto impacto emocional de este tipo de contextos.

Finalmente, el INDH anunció que continuará monitoreando el caso para asegurar que la conducta de autoridades civiles y militares se ajuste a los estándares de derechos humanos.