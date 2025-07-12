La U enfrenta a Colo Colo en un Superclásico clave de cara a la segunda rueda

Al fin llegó el día. Luego de largos meses de espera finalmente este sábado se disputará la edición 197 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, el cual además servirá para dar término a la rueda inicial de la Liga de Primera.

Los azules vienen antecedidos de un sufrido triunfo sobre Unión Española que les permitió trepar hasta el tercer lugar de la tabla con 28 puntos y de ganar esta tarde, podrían quedar a solo una unidad de los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano.

Además de ello, el elenco laico intentará terminar con una mala racha de doce años sin poder vencer a su archirrival en el Estadio Nacional. La última victoria del Romántico Viajero fue en un ya lejano 2013, cuando se impuso por 3-2 gracias a un doblete de Juan Ignacio Duma y una agónica conquista de Charles Aránguiz.

Para el pleito de hoy, el técnico Gustavo Álvarez no podrá contar con el suspendido Lucas Di Yorio, mientras que el defensa Franco Calderón arrancaría desde el banco ya que no se encontraría al 100% físicamente. El estratego también dejaría como suplente al capitán Marcelo Díaz, lo conllevaría a un cambio de esquema.

De esta manera, la U saltaría a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras.

En la vereda opuesta, los albos perdieron la semana pasada ante Universidad Católica y se estancaron en la novena ubicación con 21 puntos, números que tienen contra las cuerdas al entrenador Jorge Almirón.

De hecho, en la prensa criolla se especuló con que una caída ante el cuadro estudiantil sería la lápida para el argentino, aun cuando el presidente de la institución, Aníbal Mosa, negó tajantemente esta posibilidad tras el choque con la UC.

Por si fuera poco, el adiestrador del Cacique sufrió en los últimos días la baja del lateral derecho Mauricio Isla y de su sustituto natural Óscar Opazo, quien no sería parte de la convocatoria. A ellos se suma la ausencia de Arturo Vidal, quien debe cumplir su segundo encuentro de castigo por la expulsión que recibió frente a Audax Italiano.

Como si todo esto no bastara, también se reportó que Javier Correa presentó un desgarro y no sería citado. En la portería y por decisión técnica, Almirón apostaría sus fichas por Fernando de Paul en lugar de Brayan Cortés.

Así las cosas, el combinado de Macul formaría con Fernando de Paul; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Marcos Bolados, Salomón Rodríguez (o Francisco Marchant) y Lucas Cepeda.