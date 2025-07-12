Minsal emite alerta por listeria en salmón ahumado de la marca South Wind

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria por listeria en salmón ahumado en frío de la marca South Wind y llamó a la población a abstenerse de su consumo.

La muestra del producto fue tomada en el marco del proceso de vigilancia nacional de microbiología en alimentos en la región de O’Higgins, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de listeria.

El producto involucrado es Salmón ahumado en frío, listo para el consumo, fecha descongelación 18/06/25, fecha de vencimiento 17-08-2025, lote 1CM2501057b, elaborado y distribuido por Comercial y Pesquera South Wind S.A.

La Autoridad Sanitaria ha realizado, entre otras, las siguientes acciones:

Notificación de muestra no conforme al elaborador.

Instrucción de retiro del producto en el comercio identificado

Inspección en la elaboración y evaluación de la fábrica

Exigencia de realización de vacío sanitario , limpieza y sanitización del área y equipos

Prohibición de funcionamiento en la línea de producción identificada

Realizar las acciones correspondientes para retirar el producto del mercado.

La listeria monocytogenes es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos. Es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva.

Se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables, quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad: Gestantes, recién nacidos, pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos (cáncer, trasplantes de órganos, hemodiálisis o VIH) y adultos mayores.

Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

Si alguna persona consumió el producto y siente alguno de estos síntomas, debe dirigirse a su centro de salud más cercano.