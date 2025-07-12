Pablo Artaza: "No es solo la candidata, sino el papel del PC en el sostenimiento del gobierno actual"

Como un escenario “inédito” calificó Pablo Artaza Barrios, académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, el momento actual para el Partido Comunista luego del contundente triunfo en primarias de Jeannette Jara.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico abordó el histórico proceso de exclusión de la tienda al interior de las fuerzas progresistas y también la representatividad que han logrado las nuevas generaciones comunistas.

– ¿En qué pie queda el Partido Comunista? Teniendo en consideración lo que ha sido su historia con, ahora, una candidata presidencial más representativa de su nueva generación.

Hay una clave explicativa evidente que radica en la figura y la persona de la candidata. El triunfo en la primaria de la centro izquierda por parte de Jeannette Jara es más atribuible a ella que al partido que milita y encarna.

No podríamos ver las magnitudes específicas, pero evidentemente un horizonte distinto habría ocurrido en relación a si el candidato hubiese sido alguien que representara una sensibilidad más acorde con los sectores más tradicionales del PC.

La consonancia que existe entre Jeannette Jara y, no quiero ocupar la palabra “renovación” por la asociación histórica que tiende a ocurrir más bien con el proceso ocurrido dentro del socialismo en la década de los 90′, pero no se me ocurre otra, la transformación que encarnan nuevas generaciones dentro del Partido Comunista y que está muy claramente reflejada en el caso de la candidata, evidentemente tiene una repercusión directa no solo en el triunfo en la primaria, sino que en el porcentaje del triunfo que ella representó.

– ¿Ves un desafío en particular para el Partido Comunista? Es la candidata la que, en particular, logra este nivel de convocatoria, pero también es el Partido Comunista quien está detrás de ella.

En una lectura de parte del electorado afín que no respaldó al Frente Amplio en esta primaria: tendió a inclinarse más hacia la izquierda que hacia el centro y ese es el Partido Comunista.

Y yo creo que el papel del PC en el sostenimiento del gobierno actual es lo que ha llevado a ese triunfo, entonces no es solo la candidata, sino que es un electorado que dentro de la centro izquierda se mueve hacia la izquierda capitalizando en el Partido Comunista una desafección respecto del Frente Amplio.

Si tú miras en términos de la lectura política que hacía más bien el establishment, tendía a atribuírsela al socialismo renovado: el socialismo renovado vino a salvar el gobierno frenteamplista, encarnado incluso en la entrada de Tohá al gobierno. Pero el electorado premió más al Partido Comunista y evidentemente por algo lo está premiando. O sea, no es iluso. No es un electorado infantil. Está premiando el papel del Partido Comunista en ese salvataje más que el del socialismo renovado.

– ¿Y qué significado tiene esto en la historia del Partido Comunista que estuvo relegado quizás a un papel más secundario y ahora le toca el protagónico?

En perspectiva de más largo plazo el PC, la centro izquierda y el sistema político chileno están en un minuto interesantísimo.

En primer lugar, en términos de que desde el fin de la dictadura, por primera vez, el PC puede ser polo pivotante dentro de la constitución de una coalición política que pretenda ser gobierno. Que pretenda con algunas bases de realidad, pues no es solo pretensión.

Eso es un horizonte inédito dentro de la estructura del partido, o sea, dentro del comportamiento electoral del Partido Comunista en el horizonte postdictatorial. Incluso en más largo plazo, pensemos frente a la candidatura de Allende, Pablo Neruda, como candidato comunista, terminó bajando su candidatura en función de sumarse al liderazgo de la Unidad Popular.

El Partido Comunista, que había sido el partido sacrificado del pacto de la transición a la democracia: “mientras sea sin el PC podemos salir en una dinámica de transición pactada”. Hoy día, el PC es un polo pivotante dentro de la política nacional y es súper clave que lo capitalice bien, en términos de evaluar qué PC es el que consiguió esta situación.

Y ahí lo empalmo un poco con mi primera respuesta, en términos de que efectivamente es un PC cuya representación está asumida por Jeannette Jara y podríamos hacer la extrapolación de por Jara y en gran medida por esa generación. Evidentemente, hay un recambio dentro del Partido Comunista de Chile que tendrá que enfrentar de cara a cómo que quiere seguir posicionándose dentro del cuadro del sistema político chileno, porque evidentemente una eventual derrota de Jara va a ser la derrota del Partido Comunista.

Para la centro-izquierda, el debate es relativamente similar. Si pensamos, los gobiernos de la Concertación se establecieron sobre la base de la exclusión del PC. Con la recepción de sus votos, pero con la exclusión del partido. Ese horizonte cambió con el segundo gobierno de Bachelet y a partir de entonces lo que hemos tenido es un aporte progresivo del Partido Comunista a la centro-izquierda, al funcionamiento de la centro-izquierda. Ni hablar de lo que habría ocurrido con el Frente Amplio si no hubiese tenido los cuadros del PC trabajando para que el Gobierno se sostenga.

Y por último, ¿qué es lo que pasa con el espacio vacío del centro político? Porque una de las posibilidades de afirmarse del centro político era la exclusión de la izquierda. Y la izquierda encarnada en el Partido Comunista. Como hoy día, el que está vacío es el centro político, habría que ver cuáles son los horizontes de exclusión posibles.

– Pablo, tú hablabas de evaluaciones que tiene que hacer el Partido Comunista ¿cuánto va a pesar el principio de “tener un pie en la calle”?

Ese planteamiento tiende a funcionar mejor cuando se es abiertamente oposición. Ése es el escenario ideal. Soy oposición poderosa porque en términos burdos manejo la calle o puedo tener un contacto directo con lo que esté pasando en la calle. Lo dijo Daniel Núnez a principio del año en unos términos no muy felices en relación al estallido social.

En el fondo, que no se equivoque el Partido Comunista tampoco respecto de cuán profundo es su pie en la calle. O sea, es una frase que tiene más sentido histórico que demostración empírica, pero todo depende de qué PC está hablando. O sea, estoy pensando en el horizonte del estallido social, a Jadue no le fue bien cuando se fue a meter a la Plaza de la Dignidad. A Jeannette Jara probablemente no le habría ido así. Pero eso no quiere decir que Jeannette Jara sea la que controla o esa generación del PC sea la que controla la calle tampoco.

Además, la figura es un poco jugar a la amenaza y eso tiene la contracara de que se difunda la asociación del Partido Comunista como amenaza, que en el fondo es una muy mala conjugación en términos de que es uno de los elementos que presta base para la argumentación de la constitución del anticomunismo. Y si el propio PC se constituye en amenaza, es absurdo.

Entonces, ahora, una vez en su gobierno, si resultase ese horizonte por cierto, habría que ver la capacidad de que efectivamente un gobierno de alianza política de centro izquierda, pero encabezado por una presidenta del Partido Comunista, tenga la capacidad de conjugar su función de conducción con concitar el apoyo popular y de la calle.

Porque no funciona, en la práctica, un gobierno que es gobierno y su propia oposición. Exagerando la figura de lo que ocurre con esta imagen del Presidente Boric con megáfono. No es congruente. Para el Partido Comunista tampoco lo va a ser. Para el Partido Comunista lo sería en términos de que fuese capaz de alinear la conducción de un gobierno de centro izquierda y una política con arraigo popular, con llegada directa a los movimientos sociales y que pueda constituirse en un referente, en un gobierno de ese pueblo.