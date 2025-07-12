Retiros de fondos: pagos por pensiones de alimentos llegaron a US$682 millones

La Superintendencia de Pensiones informó que, según los datos reportados por las siete AFP, hasta el pasado 4 de julio las operaciones de pago efectuadas entre los tres retiros de fondos sumaban 28.839.871, mientras que los pagos totales alcanzaban los US$44.375 millones.

En cuanto a las deudas de alimentos, los tribunales de familia habían autorizado 630.180 liquidaciones, de las cuales el 94,9% o 597.966 liquidaciones están al día. Para ello, las AFP han debido girar US$682,3 millones, mientras que, en promedio, cada pago fue de $1.058.788.

También hasta el viernes 4 de julio de este 2025, el sistema registraba 11.108.923 solicitudes aceptadas, de las cuales el 98,8% o 10.971.065 solicitudes están al día por un monto total de US$16.813 millones. Por su parte, cada pago promedió $1.421.988.

En relación con el segundo retiro, las solicitudes exitosas alcanzaban los 9.310.323 al mismo viernes 4. De ese total, el 98,1% o 9.134.505 solicitudes están al día, para lo cual se han destinado US$14.380 millones. El pago promedio por solicitud, en tanto, fue de $1.460.711.

Finalmente, las solicitudes aceptadas por el tercer retiro de fondos enteraban 8.866.654, de los cuales el 98,5% u 8.734.311 solicitudes están pagadas, por un monto total equivalente a US$13.591 millones. El pago promedio, en este caso, fue de $1.443.852.

También con corte al 4 de julio recién pasado, AFP Cuprum lideraba los pagos por deudas de alimentos, con un 100% de avance, seguida por AFP Capital, con el 99,8%, y AFP Habitat, con el 97,5%.