Más de $4.100 millones defraudados con facturas falsas aprobadas por GORE Metropolitano, según SII

Un fraude tributario de proporciones fue confirmado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de que se detectaran al menos 29 facturas falsas aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano (GORE), que permitieron a la empresa Gopa Soluciones SpA obtener más de $4.100 millones a través de operaciones inexistentes.

Según reveló BBCL Investiga, el organismo fiscalizador presentó una querella criminal por delitos tributarios ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando al representante legal de la firma, Arnaldo Alarcón, como principal responsable. El documento también solicita investigar a todos los eventuales involucrados, incluidos funcionarios públicos.

Aunque el GORE no pagó las facturas, sí las validó internamente, lo que permitió a Gopa acceder a recursos mediante factorización en empresas financieras como Xepelin y Boreal Servicios Financieros, ambas afectadas por montos millonarios.

El informe reservado del SII indica que entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Gopa emitió facturas por servicios no prestados en la comuna de Quinta Normal, así como 28 notas de crédito falsas vinculadas a esas operaciones. La investigación interna se originó tras una denuncia presentada por el gobernador Claudio Orrego el 25 de marzo.

El SII también solicitó que se cite a declarar a Orrego, al jefe del Departamento de Inversiones del GORE, Gabriel Aldana, al analista Elías Martínez, y al propio Alarcón. Además, pidió a la Brigada de Lavado de Activos un levantamiento patrimonial sobre Gopa y sus representantes.

En paralelo, Boreal presentó dos demandas civiles contra el GORE por facturas impagas por un total de $291 millones, lo que agrava aún más la responsabilidad administrativa del Gobierno Regional, que en marzo había reconocido 61 documentos fraudulentos. El SII actualizó esa cifra a 69 facturas falsas, aunque solo 29 pueden ser judicializadas por cambios recientes en la legislación tributaria.

Hasta ahora, el único funcionario sancionado ha sido Carlos Basaletti, exanalista de inversiones del GORE, desvinculado antes de concluir el sumario. Según la denuncia del gobernador, fue él quien validó las facturas falsas a través del sistema ACEPTA-GORE y ACEPTA-DIPRES. Sin embargo, Basaletti se defendió afirmando que actuó bajo la supervisión de sus jefaturas y que el alto volumen de documentos dificultaba una revisión exhaustiva.

La querella del SII fue acogida a trámite el pasado miércoles. Según fuentes de BBCL Investiga, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte aún no ha formalizado cargos y la causa sigue en etapa desformalizada, sin avances significativos.

Este nuevo caso se suma a una serie de investigaciones por malversación de fondos públicos y uso indebido de facturas que han afectado a distintos gobiernos regionales, abriendo un nuevo flanco de responsabilidad política para la gestión del gobernador Orrego.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.