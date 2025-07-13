Académico Leonardo Basso advierte crisis estructural en financiamiento científico tras críticas a concursos de la ANID

Tras las críticas por los criterios de evaluación en los concursos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el académico de la Universidad de Chile y director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Basso, advirtió que solo se financió un tercio de los proyectos de alto nivel presentados, lo que, a su juicio, revela un problema estructural en el sistema de apoyo estatal a la ciencia.

Cabe destacar que ante esta situación, el pasado lunes la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado citó a la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, para que explicara lo ocurrido. A la sesión también asistieron representantes de destacados centros científicos, como el Instituto Milenio de Astrofísica y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, quienes expusieron sus preocupaciones.

Durante la reunión, surgieron opiniones divididas respecto a la conducción del proceso de adjudicación de fondos. Sin embargo, los senadores acordaron seguir revisando el tema en próximas sesiones y consideraron presentar un proyecto de acuerdo para solicitar al Gobierno una investigación más profunda, al tratarse de un tema que calificaron como grave y urgente.

En este contexto, en conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, el Profesor Basso analizó los criterios de evaluación que utilizó ANID. Según indicó, en la última convocatoria se presentaron 183 propuestas de investigación asociativa para solo 29 cupos.

“De esas 183 propuestas, posiblemente cerca de la mitad tuvo un nivel altísimo. Estamos hablando de unas 90, pero solo se financiaron alrededor de 30. Esto reflejó un problema estructural en el financiamiento de la ciencia. Aunque Chile ha liderado la región en investigación aplicada, continuamos financiando solo un tercio de lo necesario”, señaló Basso.

El académico destacó el rol del Estado en el desarrollo científico, al afirmar que “las capacidades que dejamos de construir nos significaron más pobreza” y que “debimos haber entendido que esto representaba una inversión en ciencia”.

Basso también cuestionó el diseño del concurso. A su juicio, el escaso financiamiento dificulta la diferenciación entre proyectos de nivel y relevancia similares, lo que generó una competencia injusta y resultados discutibles.

Además, criticó la actual “política de centros” y explicó en versiones anteriores se valoró la trayectoria de los equipos con experiencia comprobada, algo que no ocurrió este año.

“Resulta muy distinto evaluar una propuesta de personas que se reunieron por primera vez, frente a otra de un equipo con historia y resultados. Este año todos compitieron con el mismo formulario, pero bajo criterios que no correspondieron con la realidad”, afirmó.

Finalmente, el académico identificó un segundo problema relacionado con la fase 2 de evaluación, que contempló una revisión científica-tecnológica y otra estratégica-financiera. Según expuso, esta etapa también presentó fallas en su diseño, lo que afectó la equidad del proceso de adjudicación.

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