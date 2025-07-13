Caso FACh por tráfico de ketamina: formalización se realizará el 15 de julio

La justicia civil tomará el control de la investigación por el intento de tráfico de ketamina que involucra a cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Esto, luego de que el Juzgado de Aviación se declarara incompetente.

La decisión, comunicada este sábado por la Fiscalía Regional de Tarapacá, se basa en que el delito investigado “atenta contra un bien jurídico común y no contra uno de estricta naturaleza militar”, según precisó la entidad.

Con ello, el Juzgado de Iquique fijó la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares para el martes 15 de julio a las 8:30 horas, dejando sin efecto la cita que originalmente estaba prevista para el día 18.

La fiscal regional, Trinidad Steinert, señaló que “hoy día se nos notificó por parte del Juzgado de Garantía de Iquique que aceptaba la competencia y, en atención a eso, fija audiencia para que el Ministerio Público pueda formalizar y debatir sobre las cautelares”.

Además, añadió que “se notifica a todas las partes para que concurran a la audiencia a defender las posturas de cada uno”.

La persecutora también confirmó que “el Ministerio Público está estudiando todos los antecedentes y sí va a formalizar investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3º de la Ley 20.000”, y que se está evaluando el grado de participación de cada imputado.

Steinert adelantó que se mantendrán abiertas otras líneas investigativas: “Obviamente vamos a seguir con las restantes líneas investigativas para ver el aspecto patrimonial y, además, si existen otros responsables de este hecho”.