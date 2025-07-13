Chile retomará negociaciones con EE.UU. en la víspera del arancel del 50% al cobre

La Cancillería informó que entre el 28 y 31 de julio, en vísperas de la entrada en vigencia del arancel del 50% al cobre, Chile retomará las negociaciones con Estados Unidos justamente por las barreras al comercio entre ambos país.

Según indicó Cancillería, en esas fechas, equipos técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y del Ministerio de Hacienda sostendrán en Washington D.C. la segunda ronda de conversaciones presenciales con sus contrapartes de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.

El objetivo, de acuerdo a lo señalado, es avanzar en la hoja de ruta conjunta que busca fortalecer la relación económica-comercial bilateral en beneficio de ambos países.

Durante el encuentro, que se suma al realizado entre el 17 y 20 de junio, se continuará abordando, en detalle, las materias definidas el pasado 16 de abril: barreras arancelarias y no arancelarias, economía digital, seguridad económica y consideraciones comerciales.

La Cancillería reiteró que se acordó la firma de un acuerdo de confidencialidad y la definición de un cronograma de trabajo con el objetivo de finalizar las conversaciones en el menor plazo posible.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile. Al cierre de 2024, el intercambio comercial alcanzó los US$ 31.636 millones, un crecimiento promedio anual de 6,3% en los últimos seis años.