Kaiser se proclama: "Nosotros amamos a los ricos", dice el candidato que promete desmantelar el legado de Bachelet

En un encendido discurso en Espacio Riesco, Johannes Kaiser fue proclamado oficialmente como carta presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL) este sábado. Ante sus adherentes, el diputado reafirmó que no se bajará de la carrera por La Moneda y aprovechó la instancia para marcar distancia con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

“Hay una candidata, yo la encuentro muy simpática”, señaló en un tono irónico. “Encuentro que su propuesta va de la mano con nuestro himno nacional, donde dice que ‘seamos la copia feliz del Edén’. Vamos a terminar con los comunistas comiendo una manzana y teniendo una hoja de parra para vestirnos“, agregó, provocando reacciones en la audiencia.

El abanderado libertario también enfatizó su visión sobre la pobreza, en contraste con el enfoque de su contendora: “A esa candidata que dice que ama tanto a los pobres. Nosotros no amamos la pobreza, nosotros amamos a los ricos y amamos tanto a los ricos que queremos que todos los pobres sean ricos en este país”.

En su discurso, también arremetió contra el legado de la expresidenta Michelle Bachelet. “La Reforma Tributaria de Michelle Bachelet debe pasar a la historia, debe desaparecer de nuestro código tributario, todo su legado”, afirmó, sumando críticas a su política migratoria, la disciplina en las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y la economía.

El momento más directo se produjo al comparar a ambas figuras del progresismo chileno. “Jara es Bachelet con esteroides”, lanzó. Y cerró reiterando que de ganar, buscará “retrotraer todo lo que hizo su administración, incluyendo la reforma educacional que destruyó la educación pública chilena”.

Con esta proclamación, el Partido Nacional Libertario apuesta por una candidatura disruptiva que busca posicionarse con un discurso duro frente al actual gobierno y las políticas impulsadas por el progresismo.