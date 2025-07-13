"La consagración de la globalización a través del rock": los 40 años del Live Aid, el festival benéfico que marcó una época

El 13 de julio de 1985 se materializó un evento que marcó la historia de la cultura popular. Ese día, el mundo fue testigo de un multitudinario concierto que reunió a varias decenas de artistas de la talla de U2, The Who, David Bowie, Tina Turner y Queen en torno a una causa humanitaria en común.

Por entonces, el problema de la hambruna que azotaba a ciertos sectores del continente africano, especialmente en la zona del Cuerno Oriental, era una de las noticias internacionales que golpeaban más fuerte al globo. Fue en ese contexto que Bob Geldorf, guitarrista de la banda The Boomtown Rats, profundamente conmovido tras visionar un reportaje de la BBC sobre la situación vivida en países como Etiopía y Somalia, se unió con Gary Kemp -líder de los Spandau Ballet– para coordinar una grabación cuyas regalías fueran en beneficencia de estas dos naciones.

Así nació “Do they know is Chrismas?“, single solidario que reunió a varias estrellas del rock británico como Bono y Sting, y que unas semanas después fue replicada con “We are the world” por un grupo de músicos estadounidenses encabezados por Quincy Jones, Michael Jackson y Lionel Richie.

Dos canciones que además serían el germen del Live Aid, el megafestival que se llevó a cabo de forma simultánea desde los estadios Wembley de Londres (Reino Unido) y John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos), con cerca de 162 mil asistentes y millones de personas conectadas a través de la TV satelital.

Una iniciativa que, aunque icónica, no fue del todo novedosa. “En rigor, no era un evento particularmente inédito, considerando que existía el antecedente del Concierto para Bangladesh de George Harrison, de 1971, en el Madison Square Garden”, recordó el periodista y crítico musical, Marcelo Contreras. “Fueron dos jornadas, básicamente con artistas con los que tenía una gran afinidad musical y amistad. Había gente como Bob Dylan y Eric Clapton. De hecho, George Harrison asesoró a Bob Geldof para lo que fue el Live Aid, para evitar que las ganancias demoraran mucho en llegar”.

Sin embargo, afirmó que la particularidad en torno al show de 1985 es, precisamente, la magnitud y multiplicidad de músicos convocados. “En cuanto a lo que es la convocatoria del público y la variedad de artistas, por supuesto que fue mucho mayor lo de Live Aid. Definitivamente es mucho más grande la convocatoria, considerando además esta condicionante transatlántica que tuvo con grandes eventos tanto en el Estadio Wembley como, en paralelo, en Filadelfia, en el JFK“, expresó Contreras.

Una visión que es compartida por el periodista y director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero. “Lo inédito fue que se hizo un evento a beneficencia a gran escala. Porque estos conciertos solitarios se venían haciendo desde el año 71. El primero fue el de Harrison y, luego, muchos artistas comenzaron a hacer lo mismo. Amnistía en los años 80 ya había empezado a tomar vuelo haciendo algunas presentaciones, y lo novedoso de este concierto es que por primera vez se hacía a este nivel. Dos estadios en ambos lados del Atlántico, uno en Wembley y el otro en Filadelfia, juntando una gran cantidad de artistas con una transmisión mundial. Era la magnitud del evento lo que lo hacía inédito porque era una escala completamente global”, afirmó.

Lo anterior, en un hito que para la periodista y musicóloga Native Ananías también es emblemático porque “inaugura la etapa de músicas para las masas. Pero, a diferencia de otras ocasiones y de lo que hizo Oasis en los 90, que fue llenar completamente el estadio de Wembley, en Inglaterra, el Live Aid congregó a una miríada de artistas de renombre que hasta el día de hoy algunos siguen vivos. Y congrega a la creme de la creme”.

Entrar al mundo globalizado

Desde la perspectiva académica, el doctor en Historia y docente de la Universidad Católica especializado en rock y música popular, César Albornoz, resulta fundamental observar el fenómeno del Live Aid desde el contexto que lo rodea.

“Yo era niño y recuerdo haberlo visto por televisión, y fue todo un espectáculo. Porque éramos cabros chicos viendo este show por televisión, en directo. En ese tiempo no teníamos perspectiva de tiempo, de historia cultural, social, del rock, etcétera. Pero lo primero es eso, no solo hablando desde un análisis histórico, sino también desde la memoria. Y es un evento que uno recuerda. Que lo vio en televisión, que se comentó, y probablemente haya sido la primera vez que uno en directo vio tantas estrellas juntas”, recordó el académico.

“Fue un concierto que se transmitió vía satélite para todo el mundo y que, de alguna forma, con perspectiva histórica, uno lo puede reconocer como la , aunque no es la primera experiencia de rock global. En mi opinión, esa se dio en el 73 con el concierto de Elvis en Honolulu”, sumó, aunque afirmando que parte de lo que hace excepcional a lo sucedido el 13 de julio del 85 es la magnitud de su transmisión y la comunicación establecida entre ambas ciudades participantes.

“Era una cuestión literalmente muy ‘global’. Y, en ese sentido, también hay que reconocer el contexto histórico, social y político del año 85“, agregó Albornoz. “Todo esto sucede en una Inglaterra y unos Estados Unidos con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Dos figuras que, en términos de relevancia, no solamente son mandatarios que marcaron época en una década muy conservadora, que algunos lo llaman incluso la ‘década perdida’, sino que también es el momento histórico en que se empieza a instalar el modelo que hoy llamamos neoliberal“, clarificó el especialista.

“El modelo de los Estados benefactores que estuvo muy vigente desde los años 30, con mucha fuerza en los 40 y que empieza a decaer ya muy profundamente en los 70, en los años 80 ya se hizo insostenible para implementar políticas liberales clásicas, y de los cuales los referentes a nivel mundial son Reagan y Thatcher. Y eso tiene que ver igualmente con la instalación definitiva del liberalismo hacia el fin del siglo XX, que se condice con el ocaso efectivo del socialismo real“, sentenció.

Esto, en un contexto que permite entender que “el liberalismo internacional no solamente es democracia en términos políticos y capitalismo en los económicos, sino que es una interrelación también a nivel comunicacional. Entonces, cuando haces un análisis desde esa perspectiva, más allá del rock o del concierto como un evento multitudinario, masivo, mediatizado, empiezas a ver un atisbo, una representación simbólica muy elocuente de la instalación de lo que después vamos a llamar globalización. En ese sentido, esa expresión es muy potente. No solamente en términos de lo que es historia del rock”.

Además, el doctor en Historia hizo hincapié en otro fenómeno colateral a la época, y que tiene que ver con la “audiovisualización” definitiva de la industria musical. “Está el antecedente de Elvis el 73 y la apertura de MTV el 81. El rock siempre tuvo una importante dimensión audiovisualizada. Y el impacto de Elvis a nivel mundial probablemente sea menos por su sonido y más por su pelvis. Siempre hubo en el rock un elemento audiovisual significativo que se da principalmente desde el cine”.

“Pero a medida que avanza el proceso, hay un momento en que la audiovisualización se domestica, y eso es básicamente fin del año 70 y la década del 80, que es cuando tú tienes el soporte, el medio audiovisual por excelencia, que es la televisión, colorizada y accesible. Eso implica que tú, para ver rock, ya no tienes que ir necesariamente al cine, sino que lo puedes ver en tu casa. Eso se consagra con el Live Aid“, expresó Albornoz.

La consolidación de Queen

La presentación de los británicos liderados por Freddie Mercury marcó uno de los momentos más altos de la jornada. Una presentación que dejó imágenes icónicas para la posteridad -como la breve interpretación hecha por Mercury de “Bohemian Rhapsody” en el piano-, pero que también significó la consolidación definitiva de Queen.

“De alguna manera, marcó una suerte de regreso de la banda a los escenarios cuando ya tenían una situación interna, de saber si estaban vigentes o no. Y lo estaban, por cierto”, sentenció Guerrero. “Fue una actuación contundente, donde en 20 minutos lograron colocar canciones que se culminaron en éxitos totales y, además, se sabe ya que Trip Khalaf, que fue su ingeniero en sonido, modificó el audio para que la banda sonara uno o dos puntos más fuerte que todas las que ya habían tocado”.

En tanto, y al margen de la calidad de esta presentación, Contreras igualmente apeló a que “lo de Queen destacó en la medida en que tú hacías la comparativa con otras bandas de los 70 que se habían reunido para este evento, o que algunos de sus miembros hicieron presencia, donde todo fue más o menos desastroso. Eran grupos que llevaban tiempo, insisto, en una etapa de receso o de separación, pero contemporáneos a Queen. Está el caso de la reunión de Led Zeppelin, la primera vez que se reunían después de la muerte de John Bonham en 1980. También el junte de Black Sabbath con la alineación original”.

“Estaba la reunión de The Who, que se habían separado hacía relativamente poco, en 1982. Y ninguna de estas actuaciones fue lucida, al contrario. La verdad es que estas grandes bandas de los de los 70 demostraron poco ensayo y fiato. Y hubo otras presentaciones completamente desastrosas. Bob Dylan junto a Keith Richard de los Rolling Stones borrachos, a los que se unió Ron Wood, que fue el único que se tomó la molestia de ensayar un poco”, agregó el crítico.

Aun así, especificó que Queen “demostró que estaba en un momento creativo e interpretativo súper importante y muy conectado con lo que estaba sucediendo. Así que me parece que ellos marcan esa excepción, además del dominio de masas que quedó súper en evidencia de parte de Freddie Mercury”.