"La dispersión sería un error histórico": el desesperado llamado UDI tras conformación del pacto "Derecha Unida"

Si bien en el progresismo aún no concretan la conformación de una lista única parlamentaria, en las derechas ese objetivo ya prácticamente quedó desechado. Y es que este domingo, los partidos Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario presentaron el nombre del pacto con el que, según el diario El Mercurio, competirán por 183 escaños en la Cámara Baja: “Derecha Unida“.

Las colectividades señalaron en el acuerdo que “Chile necesita una nueva derecha, unida, valiente y sin complejos, capaz de enfrentar con decisión los desafíos que otros prefieren esquivar, por eso, hoy damos un paso firme: conformamos un pacto parlamentario común con miras a las elecciones de noviembre, que represente una alternativa seria para alcanzar las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados y el Senado”.

Parte de los criterios de esta alianza es que un 42% de los candidatos a escaños de la Corporación serán mujeres, 15 diputados irán a la reelección y otros corresponderán a “líderes sociales, ex alcaldes, ex convencionales y rostros nuevos con vocación pública”. Ello se definirá, señalaron, con altos estándares de transparencia y probidad, revisión de antecedentes de todos los postulantes y distribución estratégica y sin privilegios.

A poco más de un mes de las inscripciones electorales, este avance concreto en las negociaciones elevó las alertas en la UDI. Por medio de las redes sociales del partido se comenzó a difundir una carta abierta titulada “Unidad para derrotar a la izquierda” -firmada por su directiva nacional-, instando a todas las fuerzas que fueron parte del “Rechazo” (al primer proceso constitucional) a lograr un solo gran acuerdo parlamentario, tal como pretenden en la vereda del frente.

En la misiva aluden a que estudios, como el realizado por Stream Data, proyectan que una derecha fraccionada podría, por ejemplo, entregarles íntegramente 87 escaños a un progresismo unido “en un Congreso cuyo eje principal sería el Partido Comunista”. Según la UDI, “esta no es una amenaza abstracta, es un riesgo concreto y medido”.

“La dispersión de la oposición sería un error histórico. La unidad no es solo deseable, es imprescindible para resguardar el equilibrio democrático y asegurar que Chile no quede entregado al populismo y a los extremos”, señalaron.

El presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, sostuvo: “nosotros reiteramos el llamado a que nos sentemos a conversar para intentar que toda la derecha vaya unida. Si finalmente la izquierda no lo logra y va en dos listas, podemos mantener nosotros también las dos listas, no hay problema con eso. Pero si la izquierda va unida, tenemos que unirnos, porque de lo contrario ya sabemos el resultado del Congreso: va a ser adverso para nosotros”.

Lo cierto es que desde el Partido Republicano mantienen una visión distinta y, en los números que manejan, creen que rendirán mejor en dos listas. Además, tal como dijo en Estado Nacional, Cristián Valenzuela, encargado de Comunicaciones de la tienda, se trata de “proyectos políticos distintos” y no sólo de números.

De esta manera, defienden que no podrían pactar junto a fuerzas con las que han tenido notorias diferencias en debates dentro del Congreso Nacional tales como la Ley de 40 Horas y la reforma de pensiones.

Así, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, dijo esperar que Chile Vamos “acoja a los partidos Demócratas y Amarillos, y puedan superar sus diferencias para que prontamente toda la oposición se presente en dos grandes listas y podamos ganarle a la izquierda radical”.

No obstante, la situación es similar en el caso de los partidos que se denominan parte del “centro político”. Pese al apoyo que entregaron a Evelyn Matthei, desde Amarillos ya descartaron un pacto con Chile Vamos y en Demócratas, que aún se mantienen en conversaciones, afirman que no apoyarán a los “extremos”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vicepresidente de éste partido, Jorge Tarud, desestimó así la intención de la UDI. “Yo creo que en Republicanos ya tomaron su decisión, ellos no van a tener una lista única. Y si se trata de una lista única, en el supuesto caso que la haya con Libertarios y otros, ahí nosotros no vamos a formar parte“, aseguró.