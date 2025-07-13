No mejora el aire en la RM: nueva preemergencia ambiental, segunda consecutiva

La Delegación Presidencial Metropolitana declaró una nueva preemergencia para hoy en la RM, segunda consecutiva, debido a las malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Entre las medidas adoptadas se establece restricción vehicular para camiones y buses.

“Siguen las malas condiciones atmosféricas en la Cuenca de Santiago por lo que la Delegación Metropolitana de Santiago por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente Metropolitana declara para este domingo 13/07 premergencia ambiental en la RM en resguardo de la salud de la población”, informó la delegación en su cuenta de X.

Los vehículos de carga con sello verde y patentes terminadas en 0 y 1 no podrán circular al interior del Anillo Américo Vespucio entre las 10 y 18 horas.

En tanto, los vehículos de carga sin sello verde con patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 no podrán circular al interior del Anillo Américo Vespucio entre las 10 y 18 horas.

Para buses de transporte privado remunerado de pasajeros, buses interurbanos y rurales sin sello verde, se restringe la circulación, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, a las patentes terminadas en 8, 9, 0, 1, 2 y 3.

Asimismo, se prohíbe el uso de calefactores a pellets, cocina a leña y se mantiene la prohibición de quemas agrícolas.

También se decretó la paralización de fuentes estacionarias correspondientes a 60 grandes establecimientos según listado publicado en el portal de la Superintendencia del Medio Ambiente.