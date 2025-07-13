Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Mayo de 2026


"Siempre denigra a las mujeres": ministra Orellana cuestiona a Kaiser y acusa estrategia para "hacer ver que Kast es moderado"

La titular del Ministerio de la Mujer criticó los dichos del candidato sobre Jeannette Jara -“Bachelet con esteroides”- y advirtió un “juego de piernas” entre los candidatos de ultraderecha para desplazar el discurso público hacia los extremos.

La titular del Ministerio de la Mujer criticó los dichos del candidato sobre Jeannette Jara -“Bachelet con esteroides”- y advirtió un “juego de piernas” entre los candidatos de ultraderecha para desplazar el discurso público hacia los extremos.

FeminismosPolítica

Las recientes declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, quien calificó a Jeannette Jara como “Bachelet con esteroides”, generaron inmediatas reacciones desde el oficialismo. Una de las voces más críticas fue la de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien cuestionó duramente el tono del aspirante del Partido Nacional Libertario.

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado afirmó que este tipo de comentarios no son nuevos en el discurso del parlamentario: “Es parte del registro habitual de Johannes Kaiser, que siempre denigra a las mujeres. (…) Él creía que las mujeres no deberían tener derecho a voto”.

La polémica frase fue pronunciada por Kaiser durante un acto del PNL en Espacio Riesco, donde también comparó a la candidata de la centroizquierda con la expresidenta Michelle Bachelet, cuestionando su legado político.

Para Orellana, el tono utilizado por Kaiser no es aislado, sino que respondería a una estrategia más amplia. “Creo que hay también un muy sabio juego de piernas entre los dos candidatos de la ultraderecha, en donde uno dice tal nivel de barbaridades que el otro parece moderado, cuando no lo es”, afirmó, haciendo alusión implícita a José Antonio Kast.

Consultada por si este será el estilo de campaña del candidato libertario, la ministra señaló: “Esperaría que no, pero como decía, acá casi parece coordinación porque claro, Kaiser dice cosas tan pasadas (…) y hace ver que José Antonio Kast es moderado”.

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