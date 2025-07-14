Diputado Alessandri (UDI) exige operativos masivos en Meiggs: "El 'picoteo' de fiscalizaciones no da resultados"

El diputado UDI por la Región Metropolitana, Jorge Alessandri, abordó la crisis de seguridad en barrio Meiggs y el escenario electoral en la derecha.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el también exconcejal de la comuna de Santiago afirmó que Meiggs enfrenta “una situación desbordada, el uso del espacio público, en materia tributaria, en materia de comerciantes que se instalan en lugares sin tener los permisos, en materia de las cosas que se venden que son o falsificadas o ilegales”.

“Lo que hemos pedido junto al alcalde Mario Desbordes y a otros dirigentes, incluso desde antes cuando estaba Irací Hassler, es que el Estado llegue a fiscalizar situaciones como la de Meiggs con todas sus instituciones. Que te caiga el Estado el mismo día, al mismo tiempo, con fiscalizadores de Impuestos Internos, Migraciones, con la Seremi de Salud, con el GOPE (…) porque lo que está ocurriendo hace tiempo no solo en Meiggs, sino también en otros sectores como la Macrozona Sur es que el Estado te va fiscalizando por ‘picoteo’. Llega un día el señor de Migraciones, toma nota, tres semanas después llega el de impuestos internos”, cuestionó.

Así, Alessandri aseguró que: “Esa fiscalización suave no está dando resultado. Lugares como Meiggs necesitan que le caiga el Estado completo, que los fiscalicen por 15 cosas distintas”.

“No hay nadie en política que sienta que Meiggs es una señora humilde que pone un trapito para vender dos o tres cosas, estos son redes de crimen organizado que incluyen importación, Aduanas, elementos falsificados, defensas violentas y, por supuesto, muchas veces venta de drogas, de cigarrillos, contrabando”, sostuvo.

Consultado respecto a si fue un error la sobreexpectativas generadas por el alcalde Desbordes durante su campaña al municipio, el diputado respondió: “Siempre lo vi muy cauteloso. Yo creo que él sentía que iba a tener más apoyo de las instituciones del Estado (…) le ha costado mucho conseguir agentes de distintas instituciones estatales”.

Además, el gremialista cuestionó que al empezar su gestión en 2021 la exalcaldesa Hassler anunciara que otorgaría 2 mil 500 permisos para el comercio ambulante. “Eso tuvo un efecto llamado tremendo: ambulantes que nunca habían trabajado en Santiago Centro sintieron que había una mayor condescendencia”, aseguró.

En ese sentido, alertó que: “Ena vez que usted respalda el uso del espacio público, le quita el respaldo a las instituciones policiales, finalmente va creando una sensación de permisividad, avanza esa línea de uso territorial y hacerla retroceder es tremendamente difícil”.

Lista única parlamentaria

Abordando el escenario electoral en la derecha, el diputado Jorge Alessandri recalcó que desde la UDI continuarán con los llamados para conformar un solo gran acuerdo parlamentario entre las oposiciones, incluso tras los portazos recibidos desde el Partido Republicano.

“Yo he visto las respuestas por supuesto, pero nosotros vamos a seguir intentado. Vamos a ser machaca en esto y vamos a seguir hasta el último día que es el 17 o 16 de agosto hasta las 12 de la noche. Tenemos razones de fondo, tenemos los cálculos, a un Chile que está de rodilla en materia de crecimiento, de creación de empleo. Por lo tanto, es demasiado importante que el próximo gobierno tenga Parlamento para deshacer malas reformas, para llevar adelante reformas que Chile necesita y vamos a agotar los esfuerzos hasta el último día”, admitió.

En esa línea, Alessandri indicó que: “Las parlamentarias no tienen segunda vuelta, entonces muchas veces, y lo vimos en los gobernadores regionales, uno puede tener sumado votos para ganar, pero al ir dividido terminas perdiendo el cargo”.