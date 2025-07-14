El senador colombiano Uribe Turbay muestra mejora y comienza la rehabilitación neurológica

El senador y aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, permanece en cuidados intensivos cinco semanas después de sufrir un brutal atentado, aunque según los médicos, muestra una “respuesta clínica favorable y estable”.

El senador opositor de 39 años se encuentra en un centro médico desde el 7 de junio después de que un sicario menor de edad le disparase a la cabeza durante un mitin en Bogotá.

Tras el atentado, las autoridades no tardaron en detener a cinco personas supuestamente involucradas en el ataque contra el político del partido derechista Centro Democrático, entre ellas; Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de “El Costeño”, considerado por las autoridades como uno de los cerebros logísticos y pieza clave para llegar a los autores intelectuales del ataque. También, otras cuatro personas incluido el atacante, un adolescente de 15 años, fueron detenidas y enfrentan cargos por intento de homicidio y porte ilegal de armas.

Pronóstico reservado

Uribe, quien cuenta con dos heridas de bala en la cabeza y una en la pierna, continúa en cuidados intensivos, sedado y con ventilación mecánica, recientemente “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (…), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas”, según un comunicado de la clínica.

Al senador se le han realizado múltiples cirugías, pero se espera que sea sometido a un proceso de “neurorehabilitación” para mejorar sus avances, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

“Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica”, concluyeron en el comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ofreció la primera entrevista tras el atentado para la cadena televisiva Caracol; “Esto cambia tan rápido y es tan difícil que yo ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana”, dijo.

Foto: IG @migueluribet