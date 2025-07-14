¿Enfrentar o ignorar? El dilema de Jara ante las provocaciones de Kaiser

Un discurso controversial entregó este fin de semana el diputado Johannes Kaiser, luego de ser proclamado como candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL).

El abanderado volvió a generar polémica tras calificar a Jeannette Jara como “Bachelet con esteroides”. Además, afirmó que, en contraposición a la candidata del oficialismo y militante del Partido Comunista, él “ama a los ricos”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile especialistas abordaron el impacto de Kaiser en el escenario político y cuál debería ser la respuesta de la carta a La Moneda del progresismo.

La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, mostró preocupación tanto por la disposición de la derecha tradicional a pactar con la derecha extrema de Kaiser, como por sus mismos dichos, que dejan al otro candidato de su sector, José Antonio Kast (Partido Republicano) como moderado. A su juicio, “es tan absurdo, radical, sin sentido y enojoso lo que dice, que en el fondo Kast aparece como el precursor del sentido común”.

“La derecha falla en su afán por poder y en general el sistema político también (…) me parece que son señales de alarma que en una democracia haya espacios para estos debates”, estimó. En ese sentido, enfatizó que lo “complejo” es que personas que integran el escenario político tengas discursos de ese tipo.

Por su parte, el cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, expresó que, independientemente de si es su objetivo o no, la postura radical de la carta presidencial del PNL “está ayudando a Kast para que se vea un poco más moderado”.

Para Fuentes, lo que busca Kaiser “no es llegar a la presidencia”, sino que “su objetivo es consolidar una base de apoyo básica en la derecha”. “Por lo tanto, extrema posiciones para capturar el voto más de derecha en ese sector”, opinó.

¿Qué debería hacer el progresismo?

Consultado sobre cómo deberían reaccionar el progresismo y la candidata oficialista Jeannette Jara ante el discurso de Kaiser, el académico de la U. Diego Portales señaló que el libertario “no es tan relevante como candidato”. Por ello, subrayó que “Jara no debería engancharse en este tipo de polémicas”.

“Jara a lo que debería apostar en la etapa de ahora, porque ya ha logrado conocimiento, es a fortalecer su programa, sus ideas, focalizar mucho la atención en eso, más que en una confrontación con el resto”, añadió.

De manera similar a la de Fuentes, el profesor asociado del Centro Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD), Rodrigo Pérez de Arce, sostuvo que Jara debe evaluar si vale la pena o no responderle a Kaiser.

“Probablemente habrán algunas líneas rojas en las cuales Jeannette Jara va a tener que salir a responderle a Kaiser. Pero, si Kaiser sigue pegado en un apoyo como el que tiene hoy día, que no sobrepasa los dos dígitos, que no es tan relevante, la verdad es que también habría que matizar cuánto tienes que responderle”, insistió.

De todas maneras, Pérez de Arce mencionó que al menos parte del electorado de Kaiser debería ser de interés de los otros candidatos.

De acuerdo al analista político, el abanderado del Partido Nacional Libertario está detrás de dos grupos: los nostálgicos de la dictadura y a las personas desencantadas con la política. Ese último conjunto, aseguró, será importante en las elecciones presidenciales de noviembre. “Sería un error ningunear a la gente que apoya a Kaiser. Nadie dice que tiene que hacer una apología del pinochetismo, pero sí me parece que una parte de ese electorado no es ideológico sino que disruptivo. La pregunta es cómo le habla Jara a las personas que ven que el problema es el sistema y no los candidatos”, apuntó.