Entre dardos cruzados por “cálculos políticos”: Cámara aprueba en general proyecto que multa a ciudadanos que no voten

Con la ausencia del Ejecutivo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que establece multas para los ciudadanos que no sufraguen en las elecciones presidenciales, excluyendo a la población extranjera. Lo último, ha generado profundas tensiones entre los sectores políticos, las que se vieron reflejadas durante esta jornada en la sala de la Corporación.

La iniciativa busca establecer multas que van de 0,5 a 3 UTM —entre $34 mil y $206 mil pesos aproximadamente— para aquellos que no acudan a las urnas. Lo anterior, de transformarse en ley, aplicaría solamente a ciudadanos con nacionalidad chilena, dejando expresamente fuera a los extranjeros residentes habilitados para participar en los comicios.

La moción fue aprobada con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. El proyecto, aprobado con indicaciones, volverá a la Comisión de Gobierno para su discusión en particular y determinar eventuales sanciones a la población migrante.

En las huestes oficialistas en el Congreso Nacional se han planteado mayores exigencias para que los ciudadanos extranjeros puedan votar. La diputada Claudia Mix (FA), miembro de la Comisión de Gobierno, expresó sus matices en torno al debate. La frenteamplista se mostró a favor del voto obligatorio, destacando que cree “firmemente que la participación política es un derecho” y “también un deber cívico”, pero evidenció sus reparos en torno a las sanciones.

“Sin embargo, estoy en contra de sancionar penal o económicamente a quienes no concurran a votar. La democracia no se construye sobre el castigo”, complementó la legisladora oficialista, quién también alegó un “enfoque oportunista” de la derecha y llamó a no permitir que el debate se use “para cálculos políticos pequeños”.

Por su lado, la diputada Camila Musante (IND-PPD) rechazó la propuesta discutida y cuestionó las intenciones de la oposición de dejar a los migrantes sin nacionalidad fuera de la multa. “¿Por qué no los extranjeros? ¿Por qué se hace una diferencia nuevamente en el tratamiento del ejercicio de los derechos entre chilenos y extranjeros? ¿Y por qué no damos la discusión completa? Parece que esta fórmula intermedia como le llamaron, es nada más un camino que se hizo con calculadora en mano y las convicciones por cualquier parte”, criticó.

Mientras, desde la oposición, defendieron la obligatoriedad del voto extranjero y de mantener también multas en caso de no sufragar. Además, acusaron al gobierno de inacción por no presentar un proyecto de ley que norme la materia y de estar ausente en el debate de esta iniciativa.

El diputado Andrés Longton (RN) aseguró que la izquierda ha tenido un cambio de discurso en su postura: “En 2021, los mismos parlamentarios que hoy día dicen que no quieren que los extranjeros voten, fueron al Tribunal Constitucional para que precisamente los extranjeros tuvieran menos requisitos para votar. Y hoy día hablan en contra”.

“Vamos a hacer valer todas las herramientas constitucionales que tengamos a disposición para hacer valer una obligación que tiene este gobierno, que es precisamente habilitar el voto obligatorio con sanción. Por muy perjudicial electoralmente que pueda ser para ellos“, agregó.

Asimismo, su par de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que “gracias a esta iniciativa, avanzamos justamente en lo que el gobierno por desidia, dejadez o tozudez ideológica, se ha negado hacer: habilitar con eficacia el voto obligatorio tal como hoy lo exige la Constitución”.

El Ejecutivo ha reiterado en más de una oportunidad la rareza del sistema electoral chileno, que les permite a los inmigrantes votar en todo tipo de elecciones.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó en esta línea y descartó un eventual cálculo político. “Lo que estamos diciendo como gobierno es que así como un chileno no puede elegir presidente o presidenta en Perú, un chileno no puede elegir presidente o presidenta en Venezuela o en Colombia, o en otros países de América Latina, tampoco suceda en los extranjeros en nuestro país”, reforzó, agregando que “Chile es una anomalía, tanto así que extranjeros que están con residencia temporal y ya se fueron, podrían tener derecho a votar por el presidente o presidenta”.