Lucía Dammert por caso FACh: La "politización de la seguridad" impide combatir el crimen organizado en las FF.AA.

El caso de tráfico de drogas en la Fuerza Aérea de Chile quedó en manos del Juzgado de Garantía de Iquique luego de que la justicia militar se declara incompetente en la materia. La socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, celebró la decisión pero cuestionó los tiempos de respuesta.

“Me parece mal que hayamos discutido por tanto rato una cosa que parecía ser bastante obvia (…). Sobre todo porque lo que necesitamos acá es transparencia y estoy segura que las dirigencias de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) están de acuerdo. Todo aquello que suene a opacidad o parezca a protección lo único que va a generar es un debilitamiento de la confianza ciudadana a las FF.AA., una sensación de desconfianza, de sospecha y eso es lo peor que nos puede pasar, porque ahí donde la ciudadanía ya no confía, prácticamente hay nada”, señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Ahora lo que habría que esperar es que la justicia resuelva o avance con algunas claridades lo más rápido posible y eso involucra, probablemente, no una discusión política de si se va a cambiar o no una ley, sino muy rápidamente una propuesta de políticas públicas de cómo vamos a aumentar los controles del dinero”, agregó.

En cuanto a la penetración del crimen organizado en las FF.AA., Dammert planteó que: “El problema principal es que la seguridad se ha politizado de tal forma que estamos todos corriendo alrededor de escándalos o de soluciones que no son soluciones en vez de mirar los problemas profundos que generan los mercados ilegales hoy día en el mundo entero”.

“Lo segundo vinculado con eso es que hemos caído en la trampa de creer que cambiando leyes se cambian las realidades rápidamente y eso no ocurre así, hemos olvidado la importancia de las políticas públicas que son aquellas que efectivamente pueden enfrentar este tipo de fenómenos”, agregó.

En tercer lugar, la académica enfatizó en la necesidad de una “justicia que demuestre cual es la profundidad del problema, que castigue a aquellos que están haciendo uso de su espacio como servidores públicos, pero también reconozca la necesidad de mayores controles o cuales son los espacios grises por los cuales se pudiera estar colando algún nivel de hechos de corrupción”.

“Creo que hemos perdido el foco, evidentemente el momento electoral no es el mejor momento, pero ya deberíamos salir de esa situación de la cual cada vez que hay elecciones no se puede hablar seriamente de los temas de seguridad porque abundan las recetas de marketing más que de profundidad”, sentenció Dammert.

La socióloga enfatizó que: “Mientras las instituciones tengan mejores niveles de control, desde los ministerios hasta dentro de las instituciones, nos vamos a evitar este tipo de bochornos que para las instituciones son muy duros también. Y por supuesto la política tiene que poner de su parte, en términos de tener respuestas que sean más sólidas para la gente. Si no es totalmente natural que la gente esté aterrorizada cuando siente que nadie le puede dar una respuesta de qué es lo que está pasando”.

Sobre la labor de las FF.AA., la experta dijo que no están preparadas para enfrentar el crimen organizado “en términos del uso de la fuerza, en lo que significa este tipo de situaciones colindantes, posibilidades de corrupción, amenazas, extorsiones”.

“Tenemos un largo aprendizaje en América Latina que cada vez que las Fuerzas Armadas se les acerca a los temas de seguridad pública aumentan los hechos de corrupción”, alertó.

Lo anterior, explicó, no porque estas instituciones sean corruptas, sino porque no están capacitadas para estas labores. “Las Fuerzas Armadas en Chile son más chicas de lo que la gente cree, ahí cuando algunos de la política salen y dicen ‘para tal problema las FF.AA., para cuidar el metro las FF.AA., para cuidar los espacios públicos las FF.AA.’, bueno creo que no se han dado cuenta que el pie de fuerza no da para eso. Si se toma la decisión política de, por ejemplo, llevarlos a la frontera, es muy importante que paralelo a eso y con mucha rapidez se generen los mecanismos de cuidado, protección e investigación de aquellas cosas que podrían salirse de cuadro”, dijo.

“Yo soy de las personas que cree que no podemos cerrarnos ideológicamente a la participación de los militares en ciertos espacios, pero son aquellos espacios donde puede haber colaboración tal vez de temas más estratégicos si tu quieres, de la inteligencia residual que pueden tener (…) pero si eso no viene de la mano del aumento de los controles estamos perdidos y es preferible no hacerlo”, sentenció.

En tanto, Dammert afirmó que se necesita una institucionalidad con equipos especializados que no cambien con cada gobierno, con capacidades de control: “Acá en el caso de la FACh, por ejemplo, evidentemente hay capacidades de control institucional que no se cumplieron o que ni siquiera están diseñadas, entonces, hay que reconocer que la amenaza, más allá del crimen organizado transnacional, la amenaza del dinero sucio que está dando vuelta en el mundo y en el país, es una amenaza enorme que compra voluntades. Voluntades que muchas veces no sienten que están generando más violencia. Ahí nos tenemos que hacer cargo todos”.