Meiggs en la mira del SII: descubren red de evasión que defraudó más de $9 mil millones al Fisco

El Servicio de Impuestos Internos (SII) descubrió una extensa red de evasión tributaria en el emblemático barrio comercial Meiggs, donde se habría defraudado al Fisco por un monto que supera los $9 mil millones. Este hallazgo se produce en un contexto de creciente tensión en la zona, luego de los violentos ataques de vendedores ambulantes contra inspectores municipales durante una fiscalización la semana pasada.

Investigación y hallazgos clave

De acuerdo con información del Diario Financiero, el SII realizó un operativo especial para detectar irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Como resultado, se identificó una trama de evasión fiscal en la que participaban múltiples sociedades creadas para eludir el pago de impuestos.

Entre los descubrimientos más relevantes, el organismo detectó que 63 mil importadores habituales, que abastecen al comercio informal, no emitieron los documentos tributarios correspondientes ni justificaron la legalidad de sus productos.

Además, se estableció que estos importadores se registraron en un lapso de apenas un año, y solo un 3,2% presentaba indicios de riesgo asociados a patrones típicos del comercio informal, como venta de productos falsificados, evasión fiscal y uso de domicilios ficticios o testaferros para ocultar a los verdaderos responsables.

Redes organizadas con múltiples delitos

A través de su recién creada Oficina Contra el Crimen Organizado, el SII clasificó a estas estructuras como “grupos económicos”, caracterizados por fuertes vínculos societarios, comerciales y, en algunos casos, familiares.

Según las pesquisas, estas redes no solo incurrían en evasión tributaria, sino que también habrían violado la Ley de Propiedad Intelectual, con posibles casos de lavado de activos y contrabando.

Acciones legales en curso

Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, confirmó que se identificó a 26 contribuyentes, tanto nacionales como extranjeros, vinculados a estas operaciones fraudulentas. Para fortalecer el caso, el organismo ha recopilado información de diversas fuentes, incluyendo registros financieros, declaraciones de Aduanas y verificaciones en terreno.

Ante la gravedad de los hechos, el SII prepara presentar querellas durante este mes de julio por los delitos tributarios detectados, marcando un nuevo paso en su estrategia para combatir el crimen organizado en el comercio informal.