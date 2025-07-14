Querella del SII complica aún más situación de Orrego y alistan su destitución

Consejeros regionales de la UDI y Republicanos preparan por separado requerimientos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la destitución del gobernador metropolitano Claudio Orrego.

Según informó radio Bío Bío, estas acciones serían presentadas durante la segunda quincena de julio y tendrán como base las supuestas irregularidades en la campaña electoral de Orrego y, ahora, por el caso de las facturas falsas aprobadas por el Gore.

En declaraciones a la radio, el consejero regional del Partido Republicano, Felipe Serey, señaló que el gobernador Orrego ha incurrido en una “falta grave a la probidad administrativa”, además de un “notable abandono de deberes”.

El 3 de septiembre la comisión investigadora del Consejo Regional entregará su informe final, cuando se cumplan los 45 días hábiles establecidos para su funcionamiento, sin perjuicio de que la solicitud de destitución podría ser ingresada antes de esa fecha.

Durante el fin de semana, Bío Bío reportó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó un fraude de más de $4.100 millones con facturas falsas, las que fueron aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano.

Por ello, SII presentó una querella por delitos tributarios contra la sociedad emisora, Gopa Soluciones SpA, y su representante legal, en la causa iniciada tras un presentación judicial del Gore. De manera paralela, una de las compañías que entregó dinero a dicha empresa en base a las facturas demandó a la institución regional por no haber pagado $291 millones.

En el libelo interpuesto ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el SII se querelló por 29 de los documentos elaborados por Gopa Soluciones, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. A pesar de que la empresa efectivamente prestaba servicios al Gore en Quinta Normal, esta generó papeles por operaciones fantasmas.

Si bien el organismo regional no pagó dichos documentos, sí los aprobó, lo que permitió que fueran factorizados por Gopa, con lo que la sociedad obtuvo cuantiosos fondos y estafó a dos compañías.

Entre las diligencias que solicitó el SII, está que se cite a declarar al gobernador Claudio Orrego. Por estos hechos, ya se habían querellado tanto el Gore Metropolitano como la firma Xepelin, que resultó perjudicada por más de $2.800 millones, según su presentación.