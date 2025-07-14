SANFIC abrirá su edición 2025 con la galardonada "It Was Just an Accident"

El próximo domingo 17 de agosto, el Festival Internacional de Cine de Santiago, SANFIC21 -producido por Storyboard Media, presentando por Fundación CorpArtes y cofinanciado por el Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio-, inaugurará su edición 2025 con el estreno latinoamericano de “It Was Just An Accident”, la más reciente película del destacado cineasta Jafar Panahi, quien este año hizo historia al obtener la Palma de Oro en el Festival de Cannes con esta obra.

La película, además de inaugurar el festival, será parte de la sección “Maestros del Cine“, destacando la presencia de una figura clave del cine contemporáneo en una función exclusiva para el público latinoamericano.

“Estamos contentos de inaugurar SANFIC21 con una película de la relevancia y sensibilidad de ¿It Was Just an Accident¿ del gran director Jafar Panahi. Este hito refuerza nuestro compromiso con traer a Chile lo mejor del cine mundial contemporáneo”, señaló Carlos Núñez, Fundador y Director Artístico de SANFIC21.

En este filme, y con una narrativa contenida y poderosa, Panahi examina los límites del juicio personal y las heridas de un país que arrastra décadas de represión. La cinta ha sido aclamada por la crítica internacional por su fuerza simbólica, su tensión dramática y su valentía política. La función tendrá lugar el 17 de agosto en Cinépolis La Reina.

Con esta poderosa y esperada película, SANFIC21 abrirá sus puertas al público con una propuesta cinematográfica de primer nivel, confirmando su compromiso con el mejor cine mundial, la reflexión y la libertad creativa. La inauguración de este año no solo celebra al cine como expresión artística, sino también como herramienta crítica en contextos adversos.

Cabe destacar que SANFIC21 se desarrollará entre el 17 y el 24 de agosto de 2025, con una programación que será prontamente anunciada y que incluirá estrenos mundiales, latinoamericanos y nacionales y actividades de formación.