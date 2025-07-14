Sesión secreta de Constitución: acuerdan modificaciones legislativas para evitar que el crimen organizado permee a las FF.AA.

A partir de las 10 horas de este lunes se desarrolló, en sesión de carácter secreta, la Comisión de Constitución del Senado a la que asistieron los tres comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas; los generales de Carabineros y la PDI; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; además de los ministros de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, y de Seguridad Pública, Luis Cordero. Pese a estar invitado, el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, no acudió.

¿El motivo de la sesión? Analizar los últimos antecedentes que levantaron las alertas por eventuales vínculos del crimen organizado y el narcotráfico con funcionarios activos de las ramas militares. Esto, luego de que se diera a conocer el caso de los cinco miembros de la Iª Brigada Aérea de Iquique que fueron sorprendidos traficando sustancias ilícitas dentro de un recinto de la FACh.

Tras la cita, los participantes evitaron entregar mayores antecedentes de lo discutido a la prensa.

La presidenta de la instancia, la senadora Paulina Núñez, dijo: “Consideramos fundamental poder abordar de manera reservada los hechos que hemos conocido y discutir el rol que debe asumir el Congreso Nacional, no solo reaccionando ante lo urgente, sino también impulsando acciones concretas para evitar que el crimen organizado continúe infiltrándose en nuestras instituciones”.



“Este tipo de situaciones no solo debilita la democracia, sino que compromete directamente la seguridad y defensa de nuestro país. Por ello, valoro profundamente esta instancia y reitero nuestro compromiso de continuar con nuevas sesiones y comisiones que permitan dar respuesta a esta grave situación. Lo que ocurrió no puede repetirse, y lo que ya ha sucedido no puede quedar impune”, añadió.

No obstante, lo que sí fue adelantado es que -como consenso- en los próximos días el Gobierno presentará medidas administrativas y legislativas en beneficio de las Fuerzas Armadas para contrarrestar cualquier penetración del crimen organizado en estas instituciones del Estado.

La ministra de Defensa sostuvo que “esto es un tema que no estaba presente hace unos años atrás, por lo tanto, hay que adecuar legislaciones y medidas a una penetración del crimen organizado que hay que atajarla muy a tiempo”.

En tanto, el senador del PPD, Pedro Araya, detalló que: “Conversamos respecto de algunas situaciones que hoy día el marco legal no les permite a ellos (FF.AA.) tener una serie de atribuciones con el objeto de poder actuar de una manera más rápida y evitar los problemas que se pueden generar respecto, por ejemplo, de la competencia de un tribunal para conocer de estos hechos“.

Por su parte, su par, Alfonso de Urresti (PS), dijo que “es relevante seguir avanzando y abordar la dimensión, la profundidad de esta penetración del crimen organizado y tenemos que tener una respuesta conjunta, unitaria, pero precisa para que de ninguna manera este tipo de situaciones se vayan normalizando en nuestras Fuerzas Armadas o en cualquier institución pública”.

Así, destacó que “hay acuerdo de poder respaldar todas las iniciativas legales pero también administrativas que permitan combatir el crimen organizado”.