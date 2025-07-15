Arancel al cobre: Gobierno descarta impacto inmediato y apuesta por la diversificación comercial

En una sesión especial de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, autoridades de gobierno abordaron el impacto del arancel del 50% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de cobre, medida que entrará en vigor el 1 de agosto.

La ministra de Minería, Aurora Williams, especificó que la medida se enmarca en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, y que aún no se conoce el detalle de la orden ejecutiva norteamericana. “No sabemos si el arancel se aplicará al cobre como materia prima, a productos semielaborados o manufacturados. Estamos monitoreando día a día”, afirmó.

Posterior a la instancia legislativa, la secretaria de Estado declaró que como Gobierno avanzan en temas de multilateralismo. En ese sentido, destacó que “las proyecciones al año 2050 de la demanda de cobre establecen que uno de los grandes aportes al crecimiento de la demanda está dado en Oriente, pero fundamentalmente fuera de Asia”.

“La capacidad de expandir esos mercados donde el Presidente (Gabriel) Boric nos dio una instrucción de llegar a un acuerdo de colaboración realmente pasa a ser importante en estos momentos en donde las posibilidades de recolocar el cobre chileno tienen grandes oportunidades en esos mercados”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, mencionó que todavía no existe claridad respecto al precio del cobre, pero que en el mediano plazo se analizarán medidas de mitigación. “Estados Unidos va a seguir dependiendo del cobre y Chile va a seguir siendo un proveedor confiable y un proveedor que siempre ha cumplido su compromiso”, anunció.

El canciller confirmó que Chile desplegó una estrategia coordinada con todos los ministerios sectoriales y el sector privado. Además, advirtió que “estamos frente a una guerra comercial de carácter global que abre muchas interrogantes sobre el futuro del comercio internacional”.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, detalló que ya se iniciaron rondas de negociación con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). “Se acordó una agenda de trabajo con cinco temas clave y tres rondas de diálogo. La segunda se realizará entre el 28 y 31 de julio en Washington”, explicó.

Desde la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez aclaró que “Estados Unidos representa el 11% del volumen de exportaciones de cátodos de cobre de Chile, pero solo el 6% del valor total exportado”, lo que permite cierto margen de maniobra para redirigir envíos a otros mercados como Asia y Europa.

En ese sentido, Rodríguez expuso las limitaciones que enfrenta Estados Unidos para alcanzar el autoabastecimiento en el corto plazo. “La industria minera tiene plazos que no podemos obviar, que son los de construcción, de ingeniería, y todos ellos normalmente, en el caso más optimista, duran cuatro o cinco años. O sea, en un periodo político es imposible que logren autoabastecerse”.

Tras la presentación ministerial, los parlamentarios presentaron sus dudas a los representantes del Ejecutivo. La diputada Marcela Riquelme (IND-FA) planteó que “poner todos los huevos en la misma canasta nos hace vulnerables. Necesitamos reforzar la fundición y abrir nuevos mercados”.

A su vez, el diputado Cristian Tapia (IND-PPD) pidió evitar politizar el tema y subrayó que: “Este no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. No podemos atribuirlo a decisiones locales cuando afecta a países como Canadá o la Unión Europea”. Lo anterior, en relación a las críticas que ha recibido el Presidente Boric por asistir a la cumbre de los BRICS.

A modo de respuesta, el titular de Hacienda, Mario Marcel, aclaró que el arancel no implica una pérdida directa de ingresos para Chile, ya que es un impuesto que pagan los importadores en EE.UU. “El impacto económico para este año es mínimo, si es que existe alguno. El mercado ya se sobreabasteció anticipando la medida”, afirmó.

Además, subrayó que los mercados a futuro del cobre no han reaccionado negativamente, lo que indica confianza en la estabilidad de la demanda global. Así, enfatizó que “Chile tiene una oferta diversificada de cobre, y tiene posibilidades relativamente amplias de reorientar sus destinos si es que hay una disminución de la demanda en Estados Unidos”.