Corredores de la muerte y campos de concentración: las cuestionadas "soluciones humanitarias" de Israel en Gaza

En Gaza, la crisis humanitaria no da tregua. Lejos de atenuarse, la situación se ha vuelto cada vez más dramática y compleja, en parte por las decisiones políticas y militares que, bajo la apariencia de asistencia, han profundizado el sufrimiento de millones de palestinos atrapados en una catástrofe humanitaria sin precedentes.

Los corredores de la muerte de la Fundación Humanitaria de Gaza

Una de las iniciativas más polémicas ha sido la creación de la llamada “Fundación Humanitaria de Gaza”, conocida por sus siglas en inglés, GHF. Impulsada por el gobierno de Israel con apoyo directo de Estados Unidos, esta fundación fue presentada como un mecanismo para canalizar la ayuda humanitaria en el enclave palestino.

Sin embargo, desde el primer momento, su legitimidad fue puesta en entredicho. Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y coordinador del Socorro de Emergencia , advirtió, cuando fue anunciado que esta fundación se haría cargo de repartir la ayuda humanitaria, que se trataba, literalmente, de “un encubrimiento para mayor violencia y desplazamiento”.

Y sus advertencias no tardaron en materializarse. A más de un mes y medio del inicio de operaciones de la fundación, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó que al menos 875 gazatíes fueron asesinados mientras intentaban acceder a comida y suministros básicos. La mayoría de estas muertes ocurrieron cerca de los puntos de distribución gestionados por la fundación. Centros que, en lugar de garantizar seguridad y dignidad, han sido descritos por muchos como verdaderos “corredores de la muerte”.

Los repartos organizados por esta fundación han generado escenas de caos absoluto: miles de personas desesperadas por un saco de arroz, una botella de agua o un poco de pan, enfrentándose al fuego abierto del ejército israelí que, según testimonios recogidos por el diario Haaretz, habría recibido órdenes directas de disparar aun cuando las personas no representaban una amenaza.

La GHF ha intentado defender su accionar. Niega cualquier implicación directa en estos hechos y sostiene que no se han producido incidentes “cerca” de sus centros. No obstante, grabaciones realizadas por civiles, así como declaraciones de extrabajadores, refutan esas afirmaciones. Además, la ONU y las principales organizaciones humanitarias del mundo se han negado tajantemente a colaborar con esta entidad, afirmando que está al servicio de intereses militares israelíes y que viola los principios básicos del derecho humanitario.

¿Ciudad humanitaria o campo de concentración?

En paralelo, el gobierno israelí ha presentado un nuevo plan: la creación de una “ciudad humanitaria” cerrada en el sur de Gaza. El ministro de Defensa, Israel Katz, propuso este polémico proyecto que busca agrupar inicialmente a 600 mil personas desplazadas, y luego a toda la población gazatí, más de dos millones de personas. Un plan que ha provocado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Israel.

Esta “zona humanitaria” estaría completamente controlada por Israel. Para ingresar, los palestinos deberán demostrar que no están afiliados a Hamás. Quienes queden fuera o intenten salir serán automáticamente considerados miembros de Hamás, por lo tanto, objetivos militares. La seguridad será garantizada, según palabras de Katz, “a distancia” por las Fuerzas de Defensa de Israel. Un encierro total, sin posibilidad de retorno a sus hogares, que ya en muchos casos han sido reducidos a escombros.

La propuesta ha desatado una ola de repudio. El exprimer ministro israelí, Ehud Olmert, calificó la iniciativa como un “campo de concentración”, afirmando que, de llevarse a cabo, se podría hablar abiertamente de limpieza étnica. En respuesta, la Oficina del Primer Ministro tildó a Olmert de “delincuente convicto que deshonra a Israel”. Pero las críticas también han llegado desde el exterior. El ministro británico Hamish Falconer se mostró “consternado” y subrayó que el territorio palestino no puede ser reducido de esta forma, y que los civiles deben poder volver a sus hogares. La UNRWA, por su parte, también ha comparado la idea con un campo de concentración.

El plan cuenta, sin embargo, con el respaldo de los ministros más radicales del gabinete israelí, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, quienes abogan abiertamente por la reconstrucción de colonias judías en Gaza. El costo estimado de esta ciudad, entre 3 mil y 6 mil millones de dólares, ha sido otro punto de controversia. }

“Netanyahu deja que se hundan en sus delirios extremistas solo para mantener su coalición”, escribió Yair Lapid, líder de la oposición.

Estancada tregua: Gaza no resiste mucho más

Desde el otro lado, Hamás ha pedido a Naciones Unidas la creación de una comisión internacional que investigue los crímenes cometidos durante la entrega de ayuda, acusando a Israel de usar estos mecanismos como parte de un genocidio planificado. Como condición para una eventual tregua, el grupo islamista ha exigido que la ayuda humanitaria vuelva a estar completamente bajo control de agencias internacionales reconocidas, como la ONU.

Y es que una tregua ha sido, al menos en el discurso, el objetivo de recientes negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un cese al fuego era inminente tras recibir la semana pasada en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pero, en el terreno, los bombardeos continúan. La ciudad de Gaza y Jabalia han sido objeto de nuevas órdenes de evacuación, dirigidas a miles de personas que deben desplazarse hacia el sur, hacia Al-Mawasi, zonas que también han sido atacadas sistemáticamente por las propias fuerzas israelíes.

El domingo pasado, seis niños murieron mientras esperaban agua de un camión cisterna en Nuseirat. El ejército israelí justificó la masacre afirmando que su verdadero objetivo era un combatiente de Hamás. Justificaciones similares se usaron para explicar el asesinato de cinco personas en el campo de refugiados de Shati o las 78 muertes reportadas en un solo día en distintos puntos de la Franja.

A todo esto se suma una nueva advertencia de Naciones Unidas: la escasez de combustible podría obligar a las agencias humanitarias a suspender por completo sus operaciones. “El combustible es fundamental para la supervivencia en Gaza”, señala el comunicado de la ONU. “Sin él, no hay hospitales, ni agua potable, ni panaderías, ni ambulancias, ni transporte para la ayuda. Se perderán todos los servicios esenciales para 2,1 millones de personas”.

La diplomacia y la política israelí también se mueven

En Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro encabeza la primera cumbre del Grupo de La Haya, un espacio multilateral que busca coordinar acciones legales y diplomáticas para frenar la ofensiva israelí en Gaza, a la que califican sin ambigüedad como “genocidio”. Participan delegaciones de más de 30 países, así como relatores de la ONU, incluyendo a Francesca Albanese, una de las críticas más vehementes del accionar israelí en los territorios ocupados.

Albanese ha denunciado crímenes de lesa humanidad y sostiene que “Israel comete crímenes como respira”. Estas declaraciones le han valido sanciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que la acusa de antisemitismo y apoyo al terrorismo, prohibiéndole la entrada al país y congelando sus bienes.

Pero la guerra en Gaza también está dejando secuelas políticas dentro de Israel. En las últimas horas, uno de los partidos ultraortodoxos clave en la coalición de Netanyahu, el Judaísmo Unido de la Torá, anunció su salida del gobierno por desacuerdos sobre la ley de exenciones del servicio militar. Aunque esta decisión no derrumba de inmediato la mayoría parlamentaria, deja al primer ministro en una posición muy frágil, dependiendo aún más de partidos ultraderechistas que se oponen a cualquier concesión en las negociaciones con Hamás.

Israel ataca a Siria

Como si el frente interno no fuera suficiente, el conflicto se expande. Netanyahu confirmó que las fuerzas israelíes atacaron posiciones del ejército sirio en la ciudad de Suwayda, argumentando que se trataba de una acción preventiva para proteger a la minoría drusa. El ataque se produjo tras violentos enfrentamientos entre milicias drusas y tribus beduinas, en el marco de una Siria sumida en caos tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.

Este martes, el Ministerio del Interior sirio anunció el despliegue de fuerzas en la ciudad sureña de Suwayda, de mayoría drusa, y declaró el toque de queda.

La decisión del poder central en Damasco de entrar en Sweida llega tras dos días de enfrentamientos, que inicialmente enfrentaron a combatientes drusos con tribus beduinas en la región, dejando un centenar de muertos. El conflicto habría estallado tras las tensiones acumuladas en Siria tras la caída de Bashar Al-Assad a manos del grupo del exmiembro de al qaeda, Al Chaara, conocido también como Al-Golani, quien ha sido acusado de perseguir y asesinar a minorías étnicas como los drusos.

Por su parte Amichai Chikli, ministro de asuntos de la diáspora de Israel, fue más allá, asegurando que el presidente de Al Chaara, debería ser eliminado.