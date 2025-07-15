"En el Partido Republicano, haces lo que te piden o no estás": senadora Aravena se sincera sobre su exmilitancia

A cuatro meses de la elección presidencial y las parlamentarias, la senadora independiente y exmilitante del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, analizó el escenario de las derechas, la caída de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en las encuestas y la fuerte irrupción de la carta oficialista, Jeannette Jara, en las mediciones.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria esbozó duras críticas contra la campaña de Matthei tras los recientes resultados en los sondeos, que dejan a la exalcaldesa en tercer lugar, detrás del candidato republicano, José Antonio Kast, y de la carta del progresismo.

“Dos años de campaña, 20 meses, es mucho tiempo visible, mucho tiempo respondiendo, mucho tiempo expuesta. Y eso genera un desgaste que es propio del tiempo a diferencia del resto de los candidatos”, comentó. No obstante, aseguró que considera a Matthei como “una muy buena candidata” debido a que “tiene experiencia”.

Si bien Aravena reiteró su respaldo hacia la abanderada de Chile Vamos, planteó que “el comando debe reorganizarse”: “Hay personas muy competentes, demasiadas personas apoyando, hay muchísimo talento, pero creo que hace falta una estructura más ejecutiva, con roles más definidos al interior del comando y una baja comunicacional más ordenada”.

Por otro lado, analizó los resultados recientes en encuestas donde Jeannette Jara comenzó a imponerse entre las preferencias ciudadanas. “El voto del chileno, hoy día que faltan cuatro meses para las elecciones, evidentemente las personas van a hablar con el corazón. Van a decir mira esta persona me cae mejor, es más simpática, es más alegre, y está bien, pero creo que al final, es relevante esta otra etapa que la de las ideas, de los programas de gobierno, de qué voy a hacer”, apuntó.

Militar en el Partido Republicano

La legisladora no quedó ajena del confrontamiento dentro de las derechas, específicamente en las extremas derechas, con las acciones tanto de Johannes Kaiser como de José Antonio Kast. “Lo que él piensa (Kaiser) es lo que dice en su discurso y coincide, en otra manera, con otro lenguaje que también plantea Republicanos. La diferencia es que uno lo dice, que es Kaiser, y otra persona que calla (Kast)”, advirtió.

“Cuando uno se repliega, no interviene, no se equivoca, pero tampoco opina. Y Kaiser sale a la batalla, con mucha fuerza, planteando lo que la extrema derecha piensa respecto de algunos temas. En ese contexto, esto facilita mucho la campaña de Kast”, analizó Aravena.

Incluso, Aravena recordó diferencias internas en el Partido Republicano que dieron origen al Partido Nacional Libertario. “Estar en el Partido Republicano es una situación donde, o tu haces lo que te piden o dicen, o simplemente no estás. No hay alternativa. Y claramente la figura de José Antonio Kast es la figura del resto, es una situación donde no ha habido un espacio de diversidad de opiniones, sino más bien una sola opinión que es una doctrina que quien está adentro tiene que seguirla”, describió la senadora.

En tanto, frente a la posibilidad de que José Antonio Kast pase a segunda vuelta y sea él la figura que represente a las fuerzas políticas de derecha, la parlamentaria sinceró que tendría “que evaluar” su respaldo.